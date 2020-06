L’intérieur de l’Audi e-tron élu comme le meilleur par WardsAuto

Depuis 10 ans, le média américain WardsAuto s’est fait une spécialité en élisant les 10 meilleurs habitacles de l’industrie automobile. En 2020, l’intérieur de l’Audi e-tron 55 quattro a été élu parmi les meilleurs.

Parmi un éventail de 32 intérieurs entièrement nouveaux ou améliorés de manière significative, les vainqueurs de cette année seront récompensés lors d’une cérémonie virtuelle qui aura lieu le 19 août 2020 au cours du super événement du groupe Informa Tech Automotive, avec différentes conférences comme celle du WardsAuto Interiorset du WardsAuto User Experience.

Les critères d’évaluation incluent le style, le confort, l’ergonomie, les matériaux, l’assemblage et la finition ainsi que la facilité d’utilisation des écrans et des commandes.

Le premier SUV électrique d’Audi se démarque par son espace confortable, sa finition via ses boiseries et son cuir de qualité, l’ergonomie de son levier de vitesse, son accoudoir central, ses rangements et enfin sa reconnaissance vocale efficace.

« Il s’agit d’un intérieur magnifiquement exécuté avec du bois au fini mat, du cuir souple et un sélecteur de vitesse métallique qui est beau, ergonomique et facile à utiliser et qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. L’intérieur Pearl Beige fait de l’e-tron un sanctuaire de détente, un endroit pour se détendre après une journée mouvementée, tandis que la transmission tout électrique fredonne dans un silence proche de la perfection. Oui, Audi continue de nous montrer la voie des futurs intérieurs de luxe, même à l’ère de l’électrification. » a déclaré Tom Murphy, rédacteur en chef de WardsAuto.

« L’Audi e-tron SUV offre toutes les commodités haut de gamme que l’on peut attendre d’une Audi avec le couple immédiat presque silencieux qui est inhérent à un véhicule électrique. Avec l’e-tron, Audi poursuit son engagement à utiliser des matériaux de la plus haute qualité avec un emballage intelligent, visant toujours à capturer l’imagination de nos clients. Nous sommes fiers de voir WardsAuto reconnaître l’e-tron avec un prix 1du meilleur intérieur, un témoignage du travail acharné et de la collaboration de nos designers et ingénieurs. » a déclaré Filip Brabec, vice-président de la planification des produits chez Audi of America.

Photos : Audi