Les Audi A4 / S4, RS 5 et Audi SQ5 2019 reçoivent le Prix InMoment eNVy 2020

Lors du deuxième prix annuel InMoment eNVy de l’industrie automobile, les Audi A4 / S4, RS 5 et SQ5 2019 ont reçu des prix 2020 dans le segment des véhicules haut de gamme.

Les prix InMoment, anciennement MaritzCX, récompensent les véhicules identifiés par InMoment comme surpassant leurs concurrents pour répondre aux attentes des acheteurs, selon les données de l’étude InMoment New Vehicle Customer Study (NVCS).

Tous les gagnants ont été classés en fonction des notes attribuées par des clients les jugeant sur cinq critères d’achat les plus courants :

1. Confort

2. Qualité

3. Performances

4. Sécurité

5. Coût d’accession

Plus de la moitié des gagnants de la catégorie en 2020 étaient des véhicules qui n’ont pas gagné en 2019, et Audi en particulier s’est démarqué avec des victoires dans trois segments de véhicules haut de gamme.

InMoment détermine les récompenses eNVy en fonction des commentaires indépendants des acheteurs de véhicules neufs, vérifiés via NVCS. Les scores finaux des prix eNVy ont été calculés à l’aide de commentaires indépendants NVCS et de critères d’importance spécifiques au segment. Seuls les véhicules de l’année modèle 2019 ont été inclus, et chaque véhicule nécessitait un minimum de 100 évaluations pour être inclus dans le classement.

Photos : Audi