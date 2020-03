Livre « Poesie der Vergänglichkeit – Lost Places in den USA » – Delius Klasing

En cette période de confinement, le livre « Poesie der Vergänglichkeit – Lost Places in den USA » – de Heribert Niehues et édité par Delius Klasing – va vous faire voyager à travers les États-Unis via de sublimes photos afin de découvrir des lieux abandonnés, liés à l’automobile comme des stations services, des motels, des diner, des maisons, de nombreuses voitures américaines et même quelques motos.

Un recueil de photos sublimes

Les États-Unis sont une succession d’états constitués de villes très différentes, de paysages magnifiques, d’infrastructures routières hétéroclites, … Le développement rapide n’a pas seulement entraîné la croissance. Des autoroutes nouvelles et plus rapides, qui ont émergé à partir des années 1950, ont laissé de vieilles routes dans l’oubli et tout comme de petites villes autrefois prospères.

Les crises économiques et les phénomènes météorologiques catastrophiques ont créé des zones désertes et des villes fantômes. Ces nombreux lieux fascinants et abandonnés le long des routes permettent de faire de sublimes clichés pris lors des quatre saisons et réunis dans ce livre dépaysant.

Le photographe et auteur Heribert Niehues n’est pas à son premier ouvrage sur des voitures abandonnées en train de rouiller (« Rost in Peace » chez Delius Klasing publié en 2016) et continue sa lancée avec des lieux marquants liés à l’automobile.



A travers ce livre, il s’intéresse aux vieilles voitures abandonnées dans ce très vaste pays, mises en scène naturellement à tout un paysoù l’automobile y est reine depuis près de 100 ans.



Des lieux étonnants et perdus au milieu de nul part ont été photographiés offrant des clichés dépaysants mettant en avant l’ancien paysage automobile américain.

Le livre est divisé en 4 parties mettant en avant :

des stations-service,

des motels et des diner,

des maisons,

des voitures et des motos.

Les stations-service cons perdues et abandonnée ont toujours leurs vieilles pompes à essence, qui ne sont plus desservies. Elles sont entourés de cactus, de buissons et de bâtiments fragiles, pour certains en décomposition à l’extérieur et désertés à l’intérieur. Elles offrent un aperçu supplémentaire du pays aux possibilités illimitées. Des carrosseries sont enfouies sous des couches de feuilles.

C’est le même spectacle avec des motels et des diner (restaurants au bord des routes aux horaires étendus) ainsi que des maisons inhabités où certaines voitures n’ont pas été emmenées par leurs propriétaires.



Ce spectacle étonnant que l’on ne peut voir qu’aux États-Unis permet aux lecteurs de faire un retour dans le passé où ces lieux étaient fréquentés par de nombreux voyageurs.

Des enseignes et logos de marques ont aussi été captés montrant la créativité et le folklore local.

Alors que les bâtiments à l’abandon sont souvent les sujets principaux des photos, ils se trouvent également en second plan avec des véhicules très différents, en majorité américains. Un combi Volkswagen T1 en train de mourir lentement est également présent.

Avis

En ces temps difficiles, ce livre représente un beau bol d’air frais permettant de s’évader et découvrir des lieux méconnus, loin des attractions touristiques et des grandes métropoles américaines.

Les livres les plus intéressants sont souvent en anglais et en allemand, comme pour ce livre. Malgré cela, les textes en allemand ne sont présents que pour décrire brièvement les images, n’étant pas du tout un frein pour profiter pleinement de ce livre très bien fait.

Le photographe Heribert Niehues a réussi à retranscrire l’ambiance surréaliste de ces lieux abandonnés, donnant lieu à une sorte de poésie via des images, reprise dans le titre du livre « Poesie der Vergänglichkeit – Lost Places in den USA » (Poésie de l’impermanence – Des endroits perdus aux USA).

Tous les endroits ayant servi aux photos sont répertoriés sur une carte des États-Unis, permettant aux lecteurs de s’y rendre lors d’un prochain voyage sur le continent nord américain.

Certains clichés permettent de faire un retour dans le temps avec des intérieurs montrant la vie de certaines époques.

Ce très beau livre peut être acheté dans les bonnes librairies et sur le site de l’éditeur Delius Klasing.

Caractéristiques

178 pages

199 photos en couleur

Auteur : Heribert Niehues

Dimensions : 27,8 x 29.5 x 2,4cm

Langue : Allemand

Publication: Janvier 2020

Éditeur : Delius Klasing

ISBN: 978-3-667-11682-6

Prix : 49,90 euros TTC

