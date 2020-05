Livre « Porsche 924 944 968 928 » de Thomas Fuths – Edition Delius Klasing

La collection « Bewegte Zeiten » de Delius Klasing s’enrichit d’un nouveau titre dédié aux modèles Transaxle produits par Porsche et écrit par Thomas Fuths : « Porsche 924 944 968 928 ».

Icônes Transaxle

Le nouveau volume de la série automobile « Bewegte Zeiten » se concentre sur les modèles Porsche 924, 944, 968 et 928, qui se caractérisaient par leur conception d’entraînement inhabituelle Transaxle : le moteur était à l’avant, la boîte de vitesses sur l’essieu arrière entraîné par un arbre de transmission.

Les modèles Transaxle sont devenus célèbres par leur spécificité et trouvent pour certain enfin une reconnaissance et un décollage de leurs côtes. Les quatre modèles Porsche concernés sont présentés via 4 principaux chapitres : 924, 944, 968 & 928.

La Porsche 924 a marqué le début d’une nouvelle ère avec notamment une série spéciale Martini présentée dans ce livre. Porsche avait même conçu le concept 924 Targa qui est resté au stade de prototype.

Elle a été suivie par un modèle plus sportif et moderne via la Porsche 944. Une version plus sportive est ensuite apparue via la 944 S2 qui est mise en avant via de beaux clichés.

Porsche a étendu sa gamme Transaxle de coupés sportifs via la 968 et notamment sa version allégée Clubsport : la 968 CS.

Le couronnement a été réalisé par la Porsche 928, une GT élue « Voiture de l’année 1978 » et construit jusqu’en 1995 avec le modèle le plus sportif : la 928 GTS mise en avant.

Le livre se termine par les différentes données techniques de tous les modèles produits selon leur motorisations et boîtes de vitesses.

Avis

L’éditeur allemand Delius Klasing propose un nouveau livre intéressant et compact afin de présenter les différents modèles de Porsche Transaxle tout en mettant l’accent sur modèle de chaque famille.

Afin d’appuyer le texte assez clair et synthétique (uniquement en allemand) de Thoma Fuths, de sublimes images provenant en majorité des archives Porsche, illustrent à merveille ce livre très agréable à lire voire à feuilleter pour ceux ne maîtrisant le langue de Goethe.

Certains modèles présentés comme la Porsche 924 Martini et la Porsche 928 GTS sont mis en valeur par de belles photos récentes. Ce livre a un format plus petit que d’habitude permettant d’être emporté facilement en vacances.

Son prix de 16,90 euros TTC est aussi assez serré permettant d’être accessible à un grand nombre de passionnés de modèles Transaxle et d’automobile souhaitant en apprendre un peu plus sur cette gamme de modèles marquants.

La qualité de d’impression est de nouveau excellente chez Delius Klasing, offrant une bonne prise en main et une qualité de lecture. Ce livre est disponible directement chez l’éditeur, sur Amazon (via le lien ci-dessous) et en librairie.





Caractéristiques

128 pages

119 photos

Auteur : Thomas Fuths

Dimensions : 17 x 24,5 x 1,5 cm

Langues : Allemand

Publication : Avril 2020

Éditeur : Delius Klasing

ISBN : 978-3-667-11835-6

Prix : 16,90 euros TTC

Photos : 4Legend.com