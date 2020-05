Audi élargit ses offres de e-commerce avec des partenaires dans le monde entier

Dans le contexte de la crise du coronavirus, Audi intensifie sa concentration sur les solutions numériques pour ses clients. L’entreprise et ses concessionnaires intègrent des solutions de commerce électronique pour l’achat de voitures neuves et d’occasion sur de plus en plus de marchés. La France est le marché pilote d’un nouvel outil de réservation en ligne. Des ventes en ligne de voitures neuves en stock chez les concessionnaires ont été lancées en Allemagne. Mais le conseil virtuel et les offres de services continuent également de gagner en importance.

« Nous sommes engagés depuis longtemps dans la mégatendance de la numérisation. Compte tenu de l’éloignement nécessaire pour contenir la crise mondiale des coronavirus, cela a maintenant pris encore plus d’élan dans le monde », a déclaré Sven Schuwirth, responsable de l’expérience numérique et business chez AUDI AG. « En conséquence, nous avons été en mesure de proposer très rapidement une variété de solutions agiles qui permettent un parcours client numérique fluide. Les nouvelles offres de commerce électronique en collaboration avec nos concessionnaires jouent ici un rôle clé. Nous convertissons de plus en plus nos sites Web dans le monde entier d’outils purement informatifs en véritables outils de transaction. »

Un outil de réservation en ligne pour les véhicules en stock des partenaires Audi a été mis en ligne sur le marché français cette semaine. Pour un montant forfaitaire de 100 euros, les clients peuvent réserver immédiatement les voitures neuves et d’occasion disponibles auprès des concessionnaires via le site Web d’Audi et ainsi sécuriser leur voiture de rêve. Le concessionnaire respectif contactera alors directement le client et s’occupera des détails contractuels et de la livraison du véhicule, même au domicile du client, si désiré. Cette solution de commerce électronique sera progressivement déployée sur d’autres marchés européens, le déploiement en Espagne débutant en juin 2020.

Entre-temps, un autre projet de commerce électronique a été lancé en Allemagne : sur une nouvelle plateforme à l’échelle du Groupe, les clients pourront acheter de nouvelles voitures 24 heures sur 24 directement auprès des concessionnaires Audi. Un premier projet pilote avec un partenaire Audi est en cours, avec des concessions supplémentaires à suivre successivement au cours de l’année. « L’objectif est d’offrir une solution numérique complète, sans contact et disponible 24h/24 et 7j/7, qui couvre de manière pratique toutes les étapes du processus d’achat d’une voiture à partir de n’importe quel endroit : de l’achat en utilisant diverses options de paiement à l’enregistrement et à la livraison personnelle à l’emplacement souhaité par nos partenaires Audi », a déclaré Martin Wallenborn, responsable du développement commercial en Allemagne chez AUDI AG. En ce qui concerne le financement, le projet pilote Audi commence tout d’abord par des achats en espèces. À moyen terme, l’entreprise se concentre sur une solution numérique de bout en bout pour le financement et la location via Audi Bank. La boutique en ligne est désormais accessible sur https://kaufen.audi.de. Cette solution sera également déployée successivement sur d’autres marchés à travers le monde.

Audi a déjà commencé la vente en ligne de voitures d’occasion en Allemagne à l’automne 2017. Près de 130 partenaires Audi proposent en moyenne 4 000 modèles Audi d’occasion en ligne ici. Ce canal de vente sera déplacé vers la nouvelle plateforme en ligne d’ici la fin de l’année. Le service de mobilité premium Audi on demand est également disponible de manière entièrement numérique depuis l’année dernière : les clients en Allemagne peuvent réserver leur Audi de rêve en ligne pour une période comprise entre un et 28 jours sur www.audiondemand.de.

Les solutions de réservation et d’achat numériques comportent également divers outils de service et de consultation en ligne. Avec Audi Live Consultation, par exemple, Audi étend encore ses activités de vente numérique, offrant aux concessionnaires et aux clients une alternative sans contact aux visites chez un concessionnaire. L’application relie le personnel de vente et de service aux clients et aux acheteurs potentiels d’Audi grâce à l’utilisation de lunettes de données, qui permettent à des réunions individuelles d’avoir lieu directement à l’intérieur et à l’intérieur de la voiture, quel que soit l’endroit.

Audi a également récemment commencé à répondre aux questions sur les détails de l’équipement de ses véhicules en utilisant des didacticiels vidéo, tels que ceux disponibles sur www.audi.de/erklaervideos. La plupart des 60 vidéos actuellement disponibles ici s’appliquent à toutes les lignes de modèles et se concentrent sur divers aspects tels que le fonctionnement du système de navigation.

Les concessionnaires Audi, en particulier ceux de Chine, ont trouvé des solutions numériques créatives ces derniers mois pour rester en contact avec les clients et conquérir de nouveaux fans. Audi a opté pour un format purement numérique lors du lancement de la nouvelle Audi A4 L, qui est l’un des modèles les plus populaires de la marque sur le marché chinois. Un atelier interactif sur le cloud a connecté virtuellement des experts en produits, conception et marketing de Changchun, Pékin et Ingolstadt avec environ 800 représentants des médias. Des millions de clients intéressés ont fait l’expérience d’un «Super Cloud Launch» numérique qui comprenait des formats de réalité augmentée et virtuelle en coopération avec une station de télévision. De plus, les partenaires chinois d’Audi ont utilisé des flux en direct, des showrooms en réalité virtuelle et des conseils en ligne 24h/24 pour rester en contact avec les clients. Le marché chinois a montré un intérêt considérablement accru pour le commerce électronique. Au cours des trois premiers mois de l’année, la société a presque triplé le nombre total de ses transactions en ligne à partir de 2019. Cela signifie qu’environ un client chinois sur six a lancé son achat Audi en ligne.

