L’offre Porsche Impact déployée sur 15 autres marchés

Après une phase pilote réussie, le constructeur de voitures de sport basé à Zuffenhausen étend son programme de compensation de CO2, Porsche Impact. Outre l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Pologne et les États-Unis, le service est désormais disponible dans 15 autres pays, dont la Chine, le Canada, Singapour, Brunei, le Cambodge, la Polynésie française, l’Indonésie, la Malaisie, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, le Sri Lanka, Thaïlande, le Vietnam, la Mongolie et les Philippines.

À l’aide d’une calculatrice en ligne, les clients Porsche peuvent déterminer l’empreinte CO2 de leur voiture de sport et soutenir financièrement des projets pour la compenser. Au cours de la période pilote, qui s’est déroulée entre décembre 2018 et avril 2020, environ 45 000 tonnes de dioxyde de carbone ont été compensées. Porsche profite également de l’option de compensation, développée en association avec sa filiale Porsche Digital, à l’échelle de l’entreprise. Depuis fin novembre 2018, les émissions de CO2 de la flotte Porsche AG sont neutralisées. En plus des programmes de compensation comme Porsche Impact, le constructeur de voitures de sport basé à Zuffenhausen priorise les mesures pour éviter et réduire les émissions de CO2.

« Porsche poursuit une stratégie de développement durable cohérente », explique Albrecht Reimold, membre du directoire de Porsche AG en charge de la production et de la logistique. « Nous sommes résolument attachés aux objectifs CO2 de l’Accord de Paris sur le climat et réduisons continuellement nos émissions. Notre vision est une usine qui ne crée pas d’impact environnemental, c’est pourquoi nous considérons les effets de nos véhicules tout au long de la chaîne d’approvisionnement et tout au long de leur cycle de vie. Avec Porsche Impact, nous offrons aux clients la possibilité d’apporter leur propre contribution et de compenser leurs émissions personnelles de CO2. »

Tous les revenus vont à des projets climatiques internationaux

Dans le cadre de Porsche Impact, les clients peuvent choisir entre divers projets certifiés au niveau international : les initiatives disponibles se concentrent sur la protection des forêts aux États-Unis, la protection durable de l’habitat au Zimbabwe et la production d’énergie par l’hydroélectricité et l’énergie éolienne au Vietnam et en Chine. Il existe également des projets nationaux de conservation des forêts au Canada et en Australie.

La contribution de compensation particulière est basée sur la consommation, le kilométrage annuel et le programme d’assistance sélectionné. Par exemple, le montant de l’indemnisation pour un véhicule Porsche ayant parcouru 15 000 kilomètres avec une consommation moyenne de 12 litres aux 100 kilomètres se situe entre 46 et 104 euros par an.

Initiatives de développement durable tout au long de la chaîne d’approvisionnement

La durabilité est un élément central de la stratégie d’entreprise de Porsche. Parallèlement à des offres de compensation comme Porsche Impact, le constructeur de voitures de sport réduit les émissions de CO2 de ses propres activités, notamment par des mesures d’évitement et de réduction. De nombreuses initiatives le long de la chaîne d’approvisionnement contribuent à l’objectif de protection du climat de Paris.

Par exemple, dans son usine principale de Zuffenhausen, Porsche utilise exclusivement de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables et de biogaz pour la production de chaleur. La production du Porsche Taycan entièrement électrique sur le site est également neutre en CO2. De plus, Porsche s’appuie sur des solutions de transport ferroviaire respectueuses de l’environnement et sur des camions électriques et à essence pour le transport de la logistique.

Photos : Porsche