La pilote Porsche Laurin Heinrich remporte une double victoire à Most

Laurin Heinrich (Porsche Zentrum Bamberg) est la gagnante «Race at Home» de la Porsche Esports Carrera Cup Deutschland. Lors de l’événement virtuel spécial de la coupe nationale monotype de la marque au cheval cabré, l’Allemand a remporté les deux courses de 30 minutes. Au total, 21 pilotes se sont alignés sur la grille de lu circuit virtuel Most (République tchèque) dans leur voiture Porsche 911 GT3 Cup de 485 ch – parmi eux, l’ambassadeur Porsche Timo Bernhard (Team75 Bernhard / Porsche Zentrum Mannheim). Lors de la première course, le double vainqueur du classement général des 24 Heures du Mans a réussi à tenir tête pour se tailler une place au milieu des pilotes. La coupe unique a organisé son événement virtuel sur la plate-forme de simulation RaceRoom.

« Ce fut un début exceptionnel pour notre deuxième saison d’esports. Les deux courses étaient remplies de duels et la meilleure preuve que la course virtuelle est vraiment divertissante. Les sim racers expérimentés, jeunes et pilotes amateurs de véritables courses automobiles ont offert aux téléspectateurs de nombreuses manœuvres de dépassement. » explique Hurui Issak, chef de projet de la Porsche Carrera Cup Deutschland.

Tous les pilotes virtuels ont concouru dans des véhicules avec une décoration spéciale des différents centres Porsche de toute l’Allemagne. Lors des deux courses, Heinrich a remporté une victoire. Au premier tour, le vainqueur de la pole a pris une petite avance dès le départ et a continué de s’appuyer dessus pour finalement franchir le drapeau après 19 tours en première place. « Ce fut une journée de course virtuelle parfaite pour moi. Mon départ a été formidable et j’ai réussi à conserver mes pneus grâce à l’écart que j’ai gagné. J’avais le contrôle de la tête à tout moment », a déclaré Heinrich, ravi.

Dans la poursuite, Rudy van Buren (CarTech Motorsport / Porsche Zentrum Olympiapark) n’a trouvé aucun moyen de dépasser le leader dans les premiers tours et a finalement perdu le contact avec Heinrich. Le pilote virtuel de Formule E a terminé la course en deuxième position. « Pour être honnête, je n’ai pas encore eu la chance d’acquérir beaucoup d’expérience sur RaceRoom. Donc, la deuxième place est meilleure que ce à quoi je m’attendais. Je n’avais pas la vitesse pour combattre Laurin Heinrich pour la tête, donc je suis content de ce résultat », a déclaré van Buren. Son compatriote Larry ten Voorde (Huber Racing / Porsche Zentrum Augsburg) a franchi la ligne d’arrivée à la troisième place. Berkay Besler (Huber Racing / Porsche Zentrum Dortmund) s’est classé quatrième, avec Dylan Pereira (Förch Racing / Porsche Zentrum Frankfurt) en cinquième.

Dans la deuxième course, Heinrich a de nouveau posé les bases de sa victoire dès le départ. Reprenant la course de la pole position, le pilote de 18 ans a rapidement pris la tête de la course et a mené une course confiante pour remporter sa deuxième victoire. Heinrich a également profité des batailles derrière lui : partant de la troisième place sur grille, ten Voorde a remporté le sprint au premier virage contre van Buren pour s’emparer de la deuxième place. Au deuxième tour, cependant, van Buren a fait un contre-mouvement pour reprendre la deuxième place sur ten Voorde et l’a maintenu au drapeau. La troisième marche du podium a été occupée par Pereira après que ten Voorde a filé dans le sixième tour et a perdu des places. Les positions quatre et cinq sont allées à Julian Hanses (Förch Racing / Porsche Zentrum Berlin) et ten Voorde.

Timo Bernhard a également rejoint l’action de course en ligne samedi. Le double champion du monde du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (WEC) et cinq fois vainqueur au classement général des 24 heures du Nürburgring a célébré ses débuts en esports. Lors de sa première course, il a terminé au milieu de terrain à la 15ème place. « Bien sûr, je savais que le niveau au sommet était extrêmement élevé. Les courses ont été amusantes et j’ai réussi à vivre des expériences intéressantes », a conclu Bernhard. En tant que pilotes invités, les deux influenceurs Mathieu Wacker («DiePixelHelden») et David Karapetian («Dave Gaming») ont chacun terminé dixièmes.

Résultat

Autodrom Most, course 1

1. Laurin Heinrich (D / Porsche Zentrum Bamberg)

2. Rudy van Buren (NL / CarTech Motorsport / Porsche Zentrum Olympiapark)

3. Larry ten Voorde (NL / Huber Racing / Porsche Zentrum Augsburg)

4. Berkay Besler (TR / Huber Racing / Porsche Zentrum Dortmund)

5. Dylan Pereira (L / Förch Racing / Porsche Zentrum Frankfurt)

Autodrom Most, course 2

1. Laurin Heinrich (D / Porsche Zentrum Bamberg)

2. Rudy van Buren (NL / CarTech Motorsport / Porsche Zentrum Olympiapark)

3. Dylan Pereira (L / Förch Racing / Porsche Zentrum Frankfurt)

4. Julian Hanses (A / Förch Racing / Porsche Zentrum Berlin)

5. Larry ten Voorde (NL / Huber Racing / Porsche Zentrum Augsburg)

Photos : Porsche