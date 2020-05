Manhart RQ 900 – Une Audi RS Q8 extrême de 900 ch et 1 080 Nm

Le préparateur allemand Manhart dévoile sa version ultra sportive de l’Audi RS Q8 : le Manhart RQ 900. En plus de sa sonorité travaillée et de son design travaillé, le RQ 900 se démarque par la préparation poussée de son moteur V8 biturbo de 4,0 litres délivrant 900 ch et un couple de 1080 Nm.

Manhart fait très fort avec ce nouveau modèle en améliorant fortement la transmission et le moteur, notamment via l’ajout de turbocompresseurs plus gros afin d’offrir plus de puissance et de couple.

L’échappement est aussi spécifique offrant une meilleure sonorité du moteur.

Manhart améliore également le châssis du RQ 900 en l’abaissant de 30 mm, associé à un kit carrosserie en carbone.

L’extérieur personnalisé est composé d’un capot, d’un spoiler avant, d’un diffuseur, de jupes latérales et des extensions de passage de roue donnat non seulement au RQ 900 plus d’attrait visuel, mais améliorant également son aérodynamisme exclusif.

L’intérieur est aussi personnalisé avec une grande attention aux détails, comme des touches dorées ou rouges.

Le pack extérieur du Manhart RQ 900 est complété par des jantes en aluminium Concave One de 23 pouces, qui peuvent être commandées en noir mat ou gris gunmetal en fonction de la couleur du véhicule. Des décalcomanies Manhart dans la couleur de votre choix sont également disponibles afin de personnaliser le véhicule.

Le Manhart RQ 900 est limité à seulement 10 exemplaires dans le monde, au prix d’environ 280 000 euros.

Photos : Manhart