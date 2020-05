RS Black edition – Une machine à café à l’apparence d’un moteur Flat 6 Porsche

Rendant hommage aux derniers moteurs à six cylindres à plat montés sur les Porsche 911 type 993 refroidis par air, Espresso Veloce – le spécialiste des machines à café d’exception ressemblant à des moteurs de voitures – lance son dernier chef-d’œuvre : la RS Black Edition.



‍

La machine à café sous forme de moteur Flat 6 est une version tout noire plus agressive et plus masculine. La RS Black Edition est une évolution de l’ancienne machine à café Super Veloce Espresso Flat 6.

Fabriqué à la main uniquement à partir des meilleurs matériaux de qualité aérospatiale tels que l’acier inoxydable chirurgical, l’alliage d’aluminium, le titane et bien sûr la fibre de carbone, l’Espresso Veloce RS Black Edition est la combinaison parfaite de l’élégance et du muscle, le tout emballé dans une luxueuse machine à expresso.

Seulement 993 exemplaires seront fabriqués pour être vendus dans le monde entier aux fans de Porsche et aux amateurs de café au prix de 10 200 euros. Pour plus d’informations : www.superveloce.co

Photos : Super Veloce