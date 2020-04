Mercedes relève le défi Audi en traçant les 4 anneaux avec une AMG C63

Durant la période de confinement suite à la pandémie de coronavirus, les constructeurs automobiles rivalisent d’idée afin de continuer à communiquer et fédérer leurs communautés sur les réseaux sociaux. C’est notamment le cas de Audi qui a lancé un défi à ses fans via le #FourRingsChallenge : partager ses créations autour des 4 anneaux. L’un de ses principaux concurrents, Mercedes-Benz, a relevé le défi en publiant une vidéo d’une Mercedes-AMG C63 Cabriolet réalisant des anneaux sur le sol en driftant.

Chez 4Legend, nous avons choisi de publier des articles exclusifs, notamment d’anciens modèles prototypes et sportifs peu connus. Chez Audi, on propose d’occuper le temps libre des passionnés par des coloriages et des défis à partager.

Le 28 mars 2020, la marque aux quatre anneaux a lancé un défi via ses réseaux sociaux appelé #FourRingsChallenge, demandant aux internautes de publier des vidéos d’eux-mêmes créant le logo Audi emblématique en laissant libre leur créativité.

De nombreux clips ont été posté, montrant des gâteaux, des assiettes de nourriture, des coloriages, des œuvres d’art, … Audi a compilé quelques belles réalisations via le clip ci-dessous.

Un participant inattendu a publié sa vidéo le 9 avril 2020 sur sa page Facebook : le constructeur automobile Mercedes-Benz met en avant une AMG C63 Cabriolet réalisant avec ces pneus des anneaux parfaits sur le bitume.

Mercedes a déclaré en légende : « Hé Audi, #FourRingsChallenge accepté! Comme nous sommes tous unis dans la même passion, nous allons avec notre contribution créative. Audi, nous espérons que le résultat vous plait et montrez-nous à quoi ressemble votre écriture. »

Espérons qu’Audi puisse répondre au défi lancer par son concurrent allemand.

Photo : Mercedes-Benz – Vidéos : Audi / Mercedes-Benz