Pâques 2.0 – Porsche organise une chasse aux œufs virtuelle au PEC Le Mans

Moment de convivialité et de chasse aux oeufs, le week-end de Pâques se déroulera probablement cette année loin de vos proches. Pour divertir les plus jeunes (et les moins jeunes), Porsche organise dès le dimanche 12 avril 2020 un jeu-concours, intitulé « Les 24 Oeufs du Mans », sous la forme d’une chasse aux œufs virtuelle géante dans l’enceinte du Porsche Experience Center Le Mans.

Désormais désert de ses visiteurs, le Porsche Experience Center Le Mans sera ce week-end le théâtre d’une chasse aux œufs géante imaginée par son agence de communication Quai des Orfèvres. Entre dimanche 12 avril 9h00 et lundi 13 avril 19h00, les visiteurs seront invités à se rendre sur la page www.invitation-porsche.fr et, grâce à la visite virtuelle, à se déplacer dans le Porsche Experience Center afin de retrouver 24 œufs aux livrées historiques de Porsche

disséminés dans les différents espaces du bâtiment.

Ce sera l’occasion pour tous de découvrir ou redécouvrir le Porsche Experience Center Le Mans et d’évoluer au milieu des différents modèles exposés tels que le dernier 718 Cayman GT4 Clubsport mais également le prototype de course Porsche 908, la 911 RSR ayant couru les 24 Heures du Mans en 2016 avec l’équipage Earl Bamber, Frederic Makowiecki et Jörg Bergmeister, ou encore la 356 ayant appartenu à Madame et Monsieur Pompidou.

Pink Pig, Gulf, Salzburg, Brumos, Interscope ou Gold, l’objectif est donc pour chacun de comptabiliser le nombre d’oeufs de chaque livrée et de remplir le compteur de la page. A l’issue du concours, un tirage au sort désignera trois vainqueurs parmi les bonnes réponses.

Différents lots sont à gagner :

– 1ère place : un stage de pilotage au Porsche Experience Center Le Mans

– 2ème place : une enceinte 911

– 3ème place : une miniature de la Porsche 917 K numéro 23, vainqueur des 24 Heures du Mans en 1970

Photos : Porsche