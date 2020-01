Miniature au 1:12 – LB-Works Aventador par GT Spirit

Les préparateurs automobiles intéressent de plus en plus les fabricants de miniatures et à toutes les tailles. GT Spirit s’est brillamment lancée depuis quelques temps dans cette voie et a fidèlement reproduit au 1:12 en collaboration avec Kyosho une Lamborghini Aventador personnalisée par le spécialiste japonnais Liberty Walk : la LB-Works Aventador.

La marque française de miniatures GT Spirit propose un nouveau modèle à la grande échelle 1:12, fabriqué en résine de polyuréthane de haute qualité permettant de réaliser à des coûts intéressants des reproductions fidèles comme cette LB-Works Aventador dans la teinte bleu Baby.



Le point négatif de cette technologie est de ne pas proposer des modèles avec les ouvrants dont les capots. Mais ce n’est pas grave à la vue des détails fidèlement reproduits à l’extérieur mais aussi à l’intérieur de l’habitacle.

Cette grande taille permet d’admirer de nombreux petits éléments et notamment la superbe reproduction des jantes Forgiato.

Liberty Walk est un préparateur nippon qui s’est spécialisé dans la modification de supercars (Ferrari, Lamborghini) et de certaines sportives japonaises via des kits carrosserie très larges et d’autres éléments conçus par des préparateurs (jantes, échappements, …).

La marque Lamborghini est très appréciée et notamment l’Aventador. Les kits carrosserie sont disponibles en petites quantités et se dénomment LB Works.

Chaque kit est composé d’un nouveau pare-chocs avant, de bas de caisse, d’un diffuseur arrière, des extensions d’ailes, un énorme aileron, …

Toutes les pièces allègent au maximum la Lamborghini Aventador. Chaque client peut personnaliser sa voiture en fonction de ses envies, en accord avec Liberty Walk.

La miniature au 1:12 de cette Lamborghini Aventador préparée par Liberty Walk est disponible chez les revendeurs habituels sous la référence GTS12502BL; mais uniquement à 350 exemplaires au prix de 299,95 euros.

Photos : 4Legend.com