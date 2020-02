Miniature Porsche 911 GT3 Cup en puzzle 3D par Ravensburger

Après le puzzle 3D de la Porsche 911 R lancée en 2018, le spécialiste allemand du puzzle Ravensburger propose depuis fin 2019 la miniature au 1:18 de la Porsche 911 GT3 Cup à monter via 108 pièces et à exposer.

Un nouveau modèle Porsche

Ravensburger étend sa collection de puzzles 3D automobiles avec une nouvelle Porsche : une 911 GT3 Cup type 991. Comme pour la précédente Porsche 911 R, les pièces du puzzle ne sont pas en carton, mais en plastique robuste s’assemblant parfaitement grâce à la technologie EasyClick développée par Ravensburger.

Ce puzzle 3D contient 108 pièces (plates et incurvées) numérotées formant la carrosserie dont les phares. Il est complété par divers accessoires permettant de finaliser la voiture de course : châssis, jantes avec écrou central, pneus, disques de frein avec étriers, essieux, rétroviseurs et aileron.

Chaque pièce est parfaitement formée et découpée, permettant facilement l’assemblage sans colle de ce drôle de puzzle, se rapprochant de la maquette automobile. Il suffit d’emboîter les pièces l’une après l’autre en suivant l’ordre des numéros du plus petit au plus grand. Les flèches permettent de savoir dans quelle direction la prochaine pièce sera placée.

La notice de 4 pages en couleur est assez claire pour faciliter le montage.

Avis

Comme pour les autres voitures puzzle 3D, l’assemblage de cette belle reproduction est assez plaisante. Mais parfois certaines pièces peuvent se détacher, notamment lors du mariage de la carrosserie sur le châssis. C’est coup à prendre!

Ce jeu est disponible au prix conseillé de 29,90 euros dans de nombreux magasins de jouets, en grandes surfaces et notamment sur Amazon.

Caractéristiques

• Fabriquant : Ravensburger

• 108 pièces de puzzle 3D, châssis, roues et éléments en plastique + notice

• Échelle 1:18

• Dimensions (L x h x p) : 251 mm x 103 mm x 73 mm

• Pour enfants de plus de 10 ans et adultes

• EAN : 4005556111473

• Prix conseillé : 29,99 euros

Photos : 4Legend.com / Ravensburger