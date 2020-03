Nokian Tyres débute sa productionde pneus dans sa nouvelle usine située en Amérique du Nord

Nokian Tyres a débuté sa production industrielle dans son usine américaine de Dayton, dans le Tennessee. Cette étape clé a été franchie dans les délais prévus et l’entreprise prévoit d’augmenter régulièrement ses volumes tout au long de l’année. D’ici 2023, jusqu’à 4 millions de pneus seront produits chaque année dans cette usine.

L’usine fabriquera des produits sûrs et durables parfaitement adaptés aux besoins des automobilistes américains, ce qui permettra à l’entreprise de doubler ses ventes dans la région entre 2018 et 2023. Nokian Tyres a par ailleurs réalisé son premier pneu d’essai à l’usine le 1er juillet 2019, et continue de certifier de plus en plus de nouveaux modèles et de nouvelles dimensions de pneus.

« Le début de la production dans notre usine de Dayton est un évènement marquant, à la fois pour nos clients et pour nos collaborateurs », déclare Hille Korhonen, PDG de Nokian Tyres. « Nous sommes impatients de fournir aux automobilistes nord-américains un large choix de pneus de haute qualité, à mesure que nous développons nos relations avec nos partenaires. »

Avec ses 830 000 m2, ce complexe est l’un des plus avancés du secteur en matière de production de pneus. Ses processus automatisés et durables, le choix minutieux de ses matériaux et sa culture d’entreprise dynamique lui permet de fabriquer des pneus premium toutes saisons et tout temps, parfaitement adaptés aux besoins des automobilistes nord-américains.

Nokian Tyres emploiera à terme jusqu’à 400 travailleurs dans ses installations situées à environ 60 km au nord de Chattanooga. Actuellement, un peu plus de 100 collaborateurs travaillent dans l’usine.

« L’usine de Dayton représente un moteur de croissance essentiel pour nous en Amérique du Nord, et nous sommes ravis de voir qu’elle est en mesure d’offrir une forte valeur ajoutée à nos clients et aux automobilistes », commente Mark Earl, Vice-président Senior du département Amériques. « Elle nous permettra de raccourcir les délais de livraison, de satisfaire la demande croissante et, dans le même temps, d’aider la communauté du sud-est du Tennessee à se développer. Elle nous permettra de raccourcir les délais de livraison, de satisfaire la demande croissante de nos produits et d’aider la communauté du sud-est du Tennessee à se développer. »

Nokian Tyres a inauguré l’usine en septembre 2017. Il s’agit du troisième site de production mondial de l’entreprise, dont les usines sont implantées à Nokia, en Finlande, et de Vsevolozhsk, en Russie. L’entreprise a officiellement inauguré cette installation de classe mondiale lors d’une cérémonie en octobre dernier.

Fondée en Finlande où est basé son siège, Nokian Tyres est l’inventeur du pneu neige et expert depuis plus de 80 ans. Le manufacturier finlandais mise sur la fabrication de produits premium dans tous les principaux secteurs du marché du pneu, y compris le marché des pneus toutes saisons. A l’usine de Dayton, l’entreprise vise à répondre à la demande nord-américaine croissante et à saisir les opportunités du segment toutes saisons et tout temps. Le siège social régional de Nokian Tyres situé à Nashville et son équipe commerciale présente sur tout le continent participent activement au processus de croissance.

Le démarrage de cette production commerciale représente l’un des évènements majeurs que Nokian Tyres célebrera cette année. Courant 2020, l’entreprise inaugurera un bâtiment administratif, où les bureaux, les salles de réunion, les infrastructures dédiées au bien-être des collaborateurs (et même un sauna) fonctionneront à l’énergie solaire. L’entreprise construit également un entrepôt hautement automatisé sur le terrain qui pourra stocker jusqu’à 600 000 pneus. Pour les mois et les années à venir, Nokian Tyres se prépare à lancer de nouveaux produits dédiés aux automobilistes nord-américains.

Dans son usine, Nokian Tyres maintiendra ses normes strictes de durabilité afin de minimiser les déchets et les émissions de gaz à effets de serre. Des panneaux solaires sont en cours d’installation sur les parkings de l’usine, et l’entreprise recyclera tous le surplus de matériaux résultant de la production. Le dispositif de panneaux solaires installé sur le parking génèrera 3 mégawatts d’électricité, qui seront ensuite utilisés par l’usine. En septembre dernier, l’entreprise a été sélectionnée pour la troisième année consécutive par le Dow Jones Sustainability Index, où seules 10% des entreprises les plus durables cotées en bourse dans le monde figurent.

Photos : Nokian Tyres