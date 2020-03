Porsche arrête sa production en raison du coronavirus

À partir de cette semaine à venir, Porsche suspendra sa production pour une période initiale de deux semaines. En franchissant cette étape, le constructeur de voitures de sport répond à l’accélération significative du taux d’infection causée par le Covid-19 et aux mesures qui en découlent mises en œuvre par les autorités compétentes. En plus de la protection primaire de la main-d’œuvre, les goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement mondiales ne permettent plus une production ordonnée. Dans le même temps, Porsche se prépare à une baisse de la demande et sécurise sa solidité financière avec ces décisions. L’usine mère à Stuttgart-Zuffenhausen et le site de production à Leipzig seront fermés à partir du samedi 21 mars 2020. Ces démarches ont été entreprises dans le cadre d’un processus ordonné et en étroite collaboration avec le comité d’entreprise.

« Avec ces mesures, notre entreprise contribue à la protection de la main-d’œuvre et à la réduction de la propagation du coronavirus. Les conséquences réelles ne sont pas encore prévisibles. Il est donc trop tôt pour les prévisions. Ce qui est clair, c’est que 2020 sera une année très difficile », a déclaré Oliver Blume, président du directoire de Porsche AG. « Nous ne pouvons surmonter la pandémie qu’ensemble et en prenant des mesures rigoureuses. »

Dans ce contexte, Porsche s’acquitte de sa responsabilité entrepreneuriale et sociale et arrête la production. La situation sera continuellement réévaluée.

En plus de suspendre la production, Porsche a décidé un certain nombre de mesures intensifiées : il y a une interdiction des voyages d’affaires, par exemple, le télétravail a été considérablement étendu, et les réunions auront désormais lieu uniquement par vidéoconférence ou par téléconférence.

Photos : Porsche