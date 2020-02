Après ABT Sportsline pour la précédente version, c’est au tour du préparateur suédois Stertman Motorsport de s’occuper de la nouvelle Audi RS 6 Avant C8 de Jon Olsson. Cette nouvelle voiture familiale de l’ancien skieur et actuel youtubeur – étant jeune papa – porte le nom de « Leon The RS6 » et développera une puissance phénoménale dépassant les 850 ch voire 1 000 ch.

Jon Olsson a pour habitude d’avoir des voitures personnalisées comme une Lamborghini Murciélago, une Audi RS 6 DTM, une Rolls Royce Wraith et même une unique AMG Mercedes Classe G cabriolet.

Son nouveau missile routier se prénomme Leon et ne passe pas inaperçu : wrapping à la façon Audi e-tron avec les inscriptions quattro en fond et les logos des partenaires de ce projet, jantes aérodynamiques au design spécifique par Brixton Forged, kit carrosserie Bifrost Automotive, échappement Milltek.

La préparation ne s’arrête pas à l’extérieur mais aussi sous le capot : les 600 ch du V8 biturbo de la voiture de série n’étaient pas suffisants, passant à ce jour à environ 795 ch via le préparateur suédois Stertman Motorsport. Loin d’être terminée, la voiture pourrait avoir une puissance finale se situant entre 850 et 1 000 c via un changement de turbos.

Photos : Jon Olsson