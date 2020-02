ABT Audi RS Q8 : 700 ch et suspension plus sportive

Après la dernière génération d’Audi RS 6 Avant, c’est au tour de l’Audi RS Q8 d’être boosté par le spécialiste de la marque Audi : ABT Sportsline. Développant à l’origine 600 ch (441 kW) et 800 Nm, le moteur V8 TFSI du RS Q8 développe 700 ch (515 kW) et un couple maximal de 880 Nm après être passé entre les mains du préparateur bavarois et après l’installation de son calculateur ABT Engine Control.

Après avoir battu le record du tour sur la Nordschleife du Nürburgring, l’Audi RS Q8 pourrait faire encore mieux après l’amélioration de ses performances.

Afin d’être encore plus maniable et avoir un centre de gravité plus bas, la suspension pneumatique peut être améliorée et abaissée via une reprogrammation du calculateur dédié. Trois niveaux sont disponibles : confort, dynamique et mode chargement.

Le premier abaisse la suspension de 25 mm, le second de 15 mm. En mode chargement, le RS Q8 est réglé sur le réglage le plus bas de tous, ramenant ainsi le véhicule 65 mm plus bas que dans le mode confort d’origine.

Photos : ABT Sportsline