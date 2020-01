Nouvelle Lamborghini Huracán EVO RWD – Pour une conduite plus fun

Automobili Lamborghini dévoile sa nouvelle Huracán EVO RWD : plus légère grâce à sa propulsion, offrant plus de plaisir de conduite avec une direction dynamique et délivrant une puissance de 610 ch (449 kW) à 8 000 tr/min et un couple 560 Nm à 6 500 tr/min. Pesant seulement 1 389 kg, la Huracán EVO RWD a une vitesse de pointe de 325 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Malgré ses capacités de haut niveau, la Lamborghini Huracán EVO RWD ne se concentre pas sur les vitesses en ligne droite ou les records du tour : avec un nouveau design unique, elle proclame sa désignation en tant que voiture offrant une conduite instinctive.

« L’Huracán EVO à propulsion se remet aux mains du conducteur : l’expérience de conduite est délivrée par le véhicule », explique Stefano Domenicali, PDG d’Automobili Lamborghini. « Cette voiture rappelle au conducteur les origines de l’ingénierie pure de Lamborghini : le conducteur est au centre des performances de l’Huracán EVO RWD, avec un retour non filtré et une expérience de conduite émotive et plus engageante contrôlée par le pilote. La performance de l’Huracán EVO RWD repose sur l’harmonie entre l’homme et la machine : les compétences de conduite et la mécanique du Huracán EVO RWD offrent une dynamique parfaitement équilibrée, un retour physique et une performance pure. L’Huracán EVO RWD enrichit la gamme Huracán avec un modèle attrayant pour les nouveaux venus ainsi que pour ceux qui recherchent un plaisir de conduite important. »

Conçu pour le plaisir de conduire

Le moteur V10 fournit plus que de la puissance à la configuration des roues arrière motrices : le son du moteur atmosphérique se combine avec le système de contrôle de traction spécialement réglé pour offrir l’expérience la plus émotive et la plus amusante à conduire sur route sèche comme sur route humide et même sur la neige. Le nouveau système de contrôle de traction de performance (P-TCS) est spécifiquement calibré pour l’Huracán EVO RWD, délivrant un couple même pendant la phase où la voiture se réaligne après une dérive ou un glissement latéral.

Alors qu’un système de contrôle de traction «normal» assure un découplage net, en attendant que la voiture devienne complètement stable avant de fournir à nouveau le couple, le P-TCS délivre le couple à l’avance, évitant une importante coupure de couple et assurant une meilleure traction à la sortie d’un virage.

L’intervention du P-TCS est calibrée en fonction des modes de conduite du Huracán EVO RWD, sélectionnés via le bouton ANIMA du volant (Adaptive Network Intelligent Management).

En mode STRADA, le P-TCS minimise le patinage des roues arrière pour assurer la stabilité et la sécurité dans toutes les conditions : avec une stratégie plus proactive, le P-TCS gère la transmission du couple sur les surfaces à faible adhérence.

En mode SPORT, le P-TCS maximise l’expérience du plaisir de conduire : les roues arrière peuvent glisser et patiner pendant l’accélération, pour un plaisir de dérive facile sans compromettre la sécurité. Le système reconnaît les conditions où l’angle de survirage augmente rapidement et limite la transmission du couple aux roues arrière, permettant au conducteur de contrôler et de stabiliser parfaitement la voiture.

En mode CORSA, le P-TCS est calibré pour obtenir le patinage des roues arrière qui optimise la traction et l’agilité de la voiture à la sortie d’un virage, permettant au conducteur de maximiser les performances. Le P-TCS améliore la fluidité de l’intervention de 30% par rapport au précédent modèle Huracán RWD; il améliore la traction en sortie de virage de 20% et le survirage de 30%.

Le châssis hybride de la Lamborghini Huracán EVO RWD intègre de l’aluminium léger et de la fibre de carbone avec un corps en aluminium et en résine thermoplastique, avec un poids à vide total de 1 389 kg, ce qui donne un rapport poids/puissance de 2,28 kg/ch. Avec une répartition du poids avant/arrière de 40/60, l’Huracán EVO RWD repose sur une suspension à double triangulation avec quadrilatères superposés et amortisseurs passifs. La direction Lamborghini Dynamic Steering (LDS) électromécanique et servo-assistée est spécialement conçue pour l’Huracán EVO RWD, assurant un retour maximal. La boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports assure les changements de vitesse les plus rapides, avec une commande de lancement pour une accélération maximale à partir d’un départ arrêté. Les jantes Kari de 19 pouces avec des pneus Pirelli P Zero spécialement développés sont associés à des freins en acier ventilés et percés. En option, des jantes de 20 pouces et des freins carbone-céramiques sont disponibles.

Un nouveau design pour des performances pures

La Lamborghini Huracán EVO RWD est motorisée par le puissant V10 Lamborghini, se différenciant par de nouvelles caractéristiques avant et arrière, le différenciant clairement de l’Huracán EVO à 4 roues motrices.

L’Huracán EVO RWD se caractérise par un nouveau séparateur avant et des ailettes verticales dans les prises d’air avant plus grandes et encadrées. Le pare-chocs arrière en noir brillant intègre un nouveau diffuseur unique à l’Huracán EVO RWD.

À l’intérieur, l’habitacle dispose d’un écran tactile de 8,4 pouces dans la console centrale de la voiture, contrôlant tous les aspects des fonctions de la voiture ainsi que la gestion complète de la connectivité, comme les appels téléphoniques, l’accès Internet et notamment Apple CarPlay.

À l’intérieur comme à l’extérieur, le programme Ad Personam de Lamborghini offre des options inégalées pour la personnalisation des couleurs et des garnitures, permettant aux propriétaires de l’Huracán EVO RWD d’imposer leur style et leur personnalité à leur nouveau véhicule Lamborghini. Afin de souligner la forme de la voiture, la nouvelle couleur, jaune Giallo Belenus, a été développée avec une couleur dédiée au cuir et à l’Alcantara pour la garniture intérieure, assortie à la nouvelle peinture extérieure.

Elle est désormais disponible à la commande au prix de 159 443 euros HT.

Photos : Lamborghini