Arrivée de la Lamborghini Huracán EVO RWD à propulsion

Lamborghini annonce à ses clients via l’application exclusive « Lamborghini Unica » l’arrivée de la nouvelle Lamborghini Huracán EVO RWD : la version propulsion de l’Huracán EVO développant environ 600 ch via son moteur V10 de 5,2 l.

La gamme Huracán EVO continue à s’étoffer avec une version plus joueuse, comme ce fut déjà le cas avant le restylage via la Huracán LP580-2.

La nouvelle Lamborghini Huracán EVO RWD se démarque par de nouvelles faces avant et arrière via des pare-chocs spécifiques : le dessin en Y sur la face avant de la version à quatre roues motrices n’est plus présent. De plus, les sièges de la nouvelle voiture ont une plus grande surface de la même couleur que la carrosserie, et l’inscription « Huracán EVO » est également présente sur les dossiers des sièges.

En termes de puissance, la Lamborghini Huracán EVO RWD a probablement une puissance légèrement plus faible que l’actuelle Huracán EVO à 4 roues motrices développant 640 ch et 600 NM via son moteur V10 de 5,2 l.

La version à deux roues motrices pourrait avoir une puissance autour de 600 ch.

La Lamborghini Huracán Evo RWD sera dévoilée au prochain salon automobile de Genève.

Photo : Lamborghini