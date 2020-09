Ouverture des commandes de la nouvelle Audi Q2

La nouvelle Audi Q2, SUV compact de la gamme du constructeur bavarois, affiche un nouveau design, de nouvelles technologies et un comportement dynamique qui font de lui un pilier de la gamme. L’Audi Q2 est désormais disponible sur le marché français à partir de 32 700 euros.

La nouvelle Audi Q2 offre un nouveau design extérieur qui se voit doté de motifs en forme de polygones, et également un nouveau design intérieur avec de nouvelles bouches d’aération et un pommeau du levier de vitesses. Les phares LED avec signature lumineuse sont désormais de série et les phares Matrix LED en option. L’Audi Q2 dispose aussi de nouvelles technologies de connectivité avec notamment les services Audi connect, et de systèmes d’aide à la conduite affinés.

Avec la sortie de la nouvelle Audi Q2, cinq nouvelles couleurs de carrosserie et un nouveau matériau pour la sellerie, le Dinamica qui vient remplacer l’Alcantara, sont disponibles. De nouveaux packs d’options sont également proposés pour mieux répondre aux souhaits des clients et faciliter la configuration. L’Audi Q2 est actuellement disponible avec une motorisation 35 TFSI (boîte de vitesses manuelle et S tronic), d’autres motorisations TFSI, TDI et quattro, seront bientôt disponibles.

La nouvelle Audi Q2 35 TFSI est disponible à partir de 32 700 euros en concession Audi.

Photos : Audi