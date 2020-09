Participation d’Audi au Greentech Festival

Audi est un partenaire fondateur du Greentech Festival de Nico Rosberg. Sous la devise « A story about tomorrow » (une histoire sur demain), l’entreprise montre comment elle s’efforce de réaliser sa propre vision d’une neutralité nette en CO2 d’ici 2050. La marque aux quatre anneaux prend des mesures tout au long de la chaîne de valeur pour atteindre cet objectif. De plus, le prototype Audi Q4 Sportback e-tron fait ses débuts au festival. Il donne un aperçu concret de la première voiture électrique de la marque sur le segment des compactes et représente la porte d’entrée dans le monde de la mobilité électrique haut de gamme. Des partenariats stratégiques avec Climeworks et la Fondation Audi pour l’environnement soulignent les efforts d’Audi pour aider à atteindre les objectifs climatiques fixés à Paris.

Le Greentech Festival se tient pour la deuxième fois à Berlin. Il se déroulera pour la première fois sous la forme d’un événement hybride afin de respecter les règles sanitaires et de distanciation sociale en vigueur. La conférence qui se déroulera sur deux jours (les 17et 18 septembre), avec de nombreux panels de discussion, sera complétée par des sessions d’approfondissement conçues spécialement pour les téléspectateurs en ligne. Il s’agit de présentations détaillées d’initiatives et de projets élus pour plus de durabilité et de protection du climat, qui seront ensuite disponibles en ligne pour ceux qui s’inscriront sur le site du festival. Henrik Wenders, Senior Vice Président Audi Brand, se joindra aux représentants du Boston Consulting Group et de Hyundai Motor Europe dans le panel sur la mobilité (17 septembre, de 13h à 13h20) pour discuter des moyens pour rendre l’industrie plus durable. En tant que partenaire fondateur, Audi remettra vendredi soir (18 septembre) le Lifetime Achievement Award, qui récompense les idées et innovations disruptives pour lutter contre le réchauffement climatique. Audi présentera les thèmes suivants dans le cadre de l’exposition :

L’Audi Q4 Sportback e-tron

Audi présente le deuxième modèle de la gamme de produits Q4 e-tron : Le concept Q4 Sportback e-tron offre un aperçu très concret du deuxième modèle électrique sur le segment des compactes, qu’Audi mettra en production l’année prochaine. La variante coupé présente non seulement un design dynamique et élégant, mais aussi diverses technologies efficaces pour optimiser l’autonomie, de la faible traînée de la carrosserie du Sportback à une récupération d’énergie sophistiquée. La gestion thermique complexe du moteur et de la batterie, qui comprend une pompe à chaleur CO2, réduit la consommation d’électricité au quotidien. Comme c’est généralement le cas pour un SUV Audi, le concept est équipée d’une transmission intégrale quattro. Le concept dispose également d’une autonomie importante. Avec plus de 450 kilomètres selon la norme WLTP, le concept Q4 Sportback e-tron place la barre très haut pour sa catégorie. Les versions de série devraient même atteindre plus de 500 kilomètres.

Décarbonisation de la chaîne d’approvisionnement : le programme CO2 d’Audi

L’électrification systématique de nos modèles signifie qu’une grande partie des émissions de CO2 auront à l’avenir lieu dans la chaîne d’approvisionnement. La production de batteries à haute tension, en particulier, est très consommatrice d’énergie. Audi a donc lancé le programme CO2 en 2018 et organise régulièrement des ateliers avec les fournisseurs pour identifier et exploiter le potentiel d’économies. L’utilisation d’énergie verte, les concepts de recyclage innovants et l’utilisation de matériaux secondaires ont tous un grand potentiel. Par exemple, Audi gère l’aluminium en circuit fermé. Le circuit fermé de l’aluminium montre comment l’utilisation de précieuses matières premières primaires peut être évitée de manière intelligente. Audi présente ces approches d’achat innovantes et d’autres, ainsi que le programme environnemental Mission:Zero, dans une session d’approfondissement en ligne.

Protection de l’environnement dans le cadre de la production : Mission:Zero d’Audi

Audi regroupe toutes les activités et mesures visant à réduire l’empreinte écologique de ses sites dans le monde entier dans le programme environnemental Mission:Zero, qui porte sur la production et la logistique. L’accent est mis sur les principaux défis d’Audi en matière de décarbonisation, d’utilisation de l’eau, d’efficacité des ressources et de biodiversité. Un objectif central est qu’Audi atteigne un fonctionnement net neutre en CO2 de tous ses sites de production d’ici 2025. Le site Audi de Bruxelles, où les modèles de la gamme Audi e-tron sortent de la chaîne de montage, a déjà atteint cet objectif en 2018. Audi Hongrie suivra cette année.

De puissants partenaires pour un air pur : collaboration avec Climeworks

L’entreprise suisse Climeworks construit en Islande la plus grande installation de captage et de stockage direct de l’air au monde pour convertir le CO2 atmosphérique en roche. Audi s’associe à la startup environnementale basée à Zurich et promeut une technologie d’avenir avec ce projet. L’installation filtrera 4 000 tonnes de dioxyde de carbone de l’air et le minéralisera sous terre. Climeworks en retire 1 000 tonnes de l’atmosphère pour le compte d’Audi. Les deux partenaires présentent des informations détaillées sur cette technologie sur leur stand. Une séance d’approfondissement complète leur présence sur le festival.

Greenovation : projets de parrainage de la Fondation Audi pour l’environnement

La start-up à but non lucratif Nunam se procure des batteries d’ordinateurs portables usagées auprès de ferrailleurs dans l’État indien du Karnataka et utilise leurs cellules de batterie pour des systèmes de stockage d’énergie stationnaires. Ces banques d’énergie de seconde vie peuvent alimenter en électricité des produits qui consomment peu d’énergie, tels que des smartphones, des ventilateurs ou des lampes. L’expérience acquise à ce jour montre que les vieilles batteries d’ordinateurs portables ont une capacité résiduelle moyenne d’environ deux tiers. Le co-fondateur Prodip Chatterjee et la Fondation Audi pour l’environnement expliqueront leurs projets futurs et présenteront différents prototypes sur leur stand.

