De nouvelles pièces en carbone Techart pour la Porsche 911

Techart élargit sa gamme de produits afin de personnaliser sa Porsche 911. De nouvelles pièces extérieures en carbone ont été spécialement été développées afin de mettre en valeur des points forts uniques. Les nouveaux éléments en carbone sont des coques de rétroviseurs et des embouts d’échappement.

Coques de rétroviseurs en carbone

Les nouvelles coques de rétroviseurs en carbone remplacent les éléments d’origine et sont disponibles en finition brillante ou mate. Toutes les fonctions des miroirs de série telles que les capteurs intégrés, les caméras et l’éclairage restent inchangées après la conversion. L’installation de la partie complémentaire est simple et rapide.

Embouts d’échappement en carbone

Les embouts d’échappement en carbone Techart sont disponibles en surface brillante et mate. Les garnitures s’adaptent à la 911 en conjonction avec les deux : le système d’échappement sport Techart ainsi que le système d’échappement sport Porsche.

Pièces en carbone de qualité, fabriquées à la main en Allemagne

Les pièces en fibre de carbone Techart sont fabriquées à la main dans l’atelier de fibre de carbone interne de Techart. Ainsi, les éléments en carbone Techart offrent la liberté d’individualisation et la qualité parfaite pour laquelle Techart est réputée. Techart produit des éléments structurels en carbone ainsi que des garnitures supplémentaires qui sont un moyen facile de remplacer les pièces en plastique de série. Tout est fait selon les préférences des clients : finition lisse ou brillante, réalisée dans le motif particulièrement sportif Techart Forged Design avec ses brins de carbone disposés de manière aléatoire ou même ombrée dans la couleur au choix du propriétaire.

Techart propose également des pièces en carbone et des packs de style carbone pour presque tous les modèles Porsche : 911 Turbo, 911 GT3 et 911 GT3 RS, Panamera et Cayenne. Des pièces intérieures sont également disponibles : protections d’entrée de porte, garnitures et panneaux intérieurs, panneaux de dossier de siège, enjoliveurs de volant, pédales sport, tapis de sol et bien plus encore sont disponibles en carbone de qualité Techart.

Photos : Techart