Participation de l’Audi Sport customer racing en GTD au championnat WeatherTech

La Team Hardpoint élargit son programme IMSA pour engager une Audi R8 LMS GT3. En maintenant son programme Audi R8 LMS GT4 actuel, l’équipe conservera également sa gamme de pilotes existante avec Rob Ferriol et Spencer Pumpelly. Audi reste dans la course au championnat alors que le calendrier révisé de la course IMSA GTD Sprint Cup commence le 4 juillet 2020 au Daytona International Speedway.

La Team Hardpoint a pris la décision de s’engager dans la catégorie GT du championnat WeatherTech. L’Audi R8 LMS à moteur V10 a rencontré beaucoup de succès en IMSA depuis son entrée dans la catégorie en 2012 en remportant plusieurs courses et championnats.

La saison de course débutera le 4 juillet avec le WeatherTech 240 au Daytona International Speedway et la deuxième course prévue au Sebring International Raceway le 18 juillet. L’équipe a de l’expérience sur les deux pistes et prévoit de s’acclimater rapidement à la voiture de course GT3.

Les pilotes du Team Hardpoint, Ferriol et Pumpelly, ont une vaste expérience de l’Audi R8 LMS GT4 et sont convaincus que cela se poursuivra dans le nouveau programme GT3. Ferriol a lancé la Team Hardpoint à la mi-saison 2019 et s’est associé à l’entraîneur-pilote Pumpelly dans l’Audi R8 LMS GT4. Pumpelly, un nom familier dans les paddocks, a participé à une Audi R8 LMS avec Magnus Racing et Flying Lizard Motorsports. En plus de la formation de pilotes expérimentés, l’ingénieur de course, John Horton, a de l’expérience avec les voitures de course Audi R8 LMS GT3 et GT4, ce qui apportera des connaissances substantielles au cours de la saison de course.

« Le championnat WeatherTech est l’un de nos objectifs les plus ambitieux depuis la fondation de l’équipe Hardpoint à la fin de l’année dernière. Nous avons initialement envisagé 2021 pour passer au GTD, mais comme pour la plupart des choses en course, le timing est primordial », a déclaré le directeur de l’équipe Rob Ferriol. « La pause temporaire de la saison 2020, bien que difficile, nous a permis de continuer à affiner notre équipe, mais nous a également mis en position de réagir lorsque la porte s’est ouverte pour étendre notre partenariat avec Audi. Nous avons beaucoup à apprendre, mais je suis ravi de pouvoir emménager dans une autre voiture avec Spencer comme copilote, continuer à développer nos relations avec Audi et voir notre équipe relever le défi. »

Le programme Audi Sport customer racing aux États-Unis a été créé en 2012 pour fournir une assistance technique, des pièces et du marketing à tous les clients. Le programme continue de croître et comprend des opportunités de championnat dans trois catégories – les classes GTD, GS et TCR. De par sa conception, le programme de course Audi propose un système d’échelle unique qui propose un portefeuille de voitures de course, des catégories de voitures de sport professionnelles aux compétitions de niveau club.

« Nous ne pourrions pas être plus heureux de soutenir la Team Hardpoint alors qu’ils étendent leur portefeuille de courses clients Audi Sport du GT4 à la catégorie GTD », a déclaré Tristan Herbert, responsable de l’Audi Sport customer racing. « C’est exactement le genre de partenariat multiplateforme que nous nous efforçons d’obtenir dans le sport automobile. »

Photos : Audi