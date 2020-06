RUF RXL de 2012 – Une Porsche Panamera limousine

A l’occasion du salon automobile de Genève 2012, le constructeur automobile allemand RUF – se basant sur les modèles Porsche – a dévoilé une limousine étonnante sur base de Porsche Panamera Type 970 : la RUF RXL mesurant 40 cm de plus que le modèle de série. RXL est l’acronyme de RUF Xtra Long.



Destinée à certains marchés

Le marché chinois est très friand des voitures à empattement allongé, offrant aux passagers arrière plus d’espace. Au début des années 2010, Porsche ne proposait pas à son catalogue de Panamera limousine, alors que c’est la cas depuis 2014 via le modèle Panamera Executive.

RUF – a l’affut d’une opportunité de croissance dans l’empire du milieu – a pris la décision de développer son propre modèle limousine sur base de la première génération de la Porsche Panamera.

Une Panamera XXL

Après avoir dévoilé en janvier 2012 une RUF RXL noire sur base de Porsche Panamera 4S Type 970 au salon de Guangzhou, RUF a remis ça au salon automobile de Genève 2012 quelques semaines plus tard avec une version blanche. RUF propose en même temps un kit carrosserie spécifique (pare-chocs avant et arrière, jupes latérales, logos, suspension rabaissée, jantes de 22 pouces chaussées de pneus en 265/30 ZR 22 à l’avant et en 315/25 ZR22 à l’arrière).

Ce type de version longue intéresse une certaine clientèle, principalement basée en Russie, en Chine et au Moyen-Orient.

La limousine mesure 5,37 m de long, soit 40 cm de plus que la version de série. L’empattement est de 3,32 m, permettant d’offrir plus de place à l’arrière. La transformation à l’extérieur se remarque par un montant B large de 25 cm et des portes arrière allongées de 15 cm.

Cet allongement se traduit par une prise de poids de l’ordre de 90 kg, avec un poids total à vide de 1 960 kg.

Préparée par RUF

Pour compenser cette prise de poids, RUF a augmenté la puissance du moteur V8 de 4,8 l de 20 ch, développant 420 ch (309 kW) et 510 Nm, transmis aux quatre roues motrices. Il est associé à une boîte PDK. Le freinage a été renforcé avec des disques de 360 mm à l’avant et 330 mm à l’arrière.

L’intérieur est à l’image de l’extérieur : sobre et luxueux avec un large tunnel central séparant les places arrières. L’espace pour les jambes des passagers arrière laisse rêveur. Les matériaux employés par RUF sont en majorité le cuir et l’Alcantara avec certains éléments en cuire matelassé de grand standing.

Le prix demandé en 2012 était d’environ 230 000 euros.

Photos : 4Legend.com / RUF / auto.163.com / DR