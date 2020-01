Pas de moteur 4 cylindres pour les modèles Audi RS : exit les RS 1 & RS Q2

Le directeur d’Audi Sport – Julius Seebach – a déclaré au média Autocar qu’il n’existera pas de modèles RS avec un moteur 4 cylindres. L’Audi RS 3 reste le plus petit modèle de la gamme Audi Sport avec son moteur 5 cylindres de 400 ch. L’Audi RS 1 ne sera ainsi pas une réalité tout comme le RS Q2.

À l’heure actuelle, le plus petit modèle Audi Sport et le moins cher est le RS 3 (en carrosserie Sportback et berline). Son moteur est le fabuleux cinq cylindres de 2,5 litres turbocompressé développant 400 chevaux et 480 Nm. L’autre « petit » modèle est le TT RS (Coupé et Cabriolet) avec le même moteur.

Les modèles RS sont synonymes de performances et de sportivité. Dans l’histoire d’Audi Sport, les moteurs RS vont du 5 cylindres turbo au V10 biturbo. Mais jamais de 4 cylindres. Certains constructeurs automobiles premium misent sur le 4 cylindres pour leurs modèles sportifs comme Mercedes-AMG. Audi ne souhaite pas prendre la même voie malgré les normes de pollution de plus en plus drastiques.

Le directeur général adjoint Julius Seebach a enfin déclaré que le moteur à cinq cylindres utilisé dans le modèle Audi Sport d’entrée de gamme actuel, le RS3, est «notre héritage» et restera le point d’entrée dans la marque, de sorte qu’Audi Sport ne développera pas de moteur quatre cylindres pour ses modèles RS.

L’Audi RS 1 tout comme l’Audi S1 ne sont pas au programme, s’expliquant également par l’absence de transmission intégrale sur la gamme A1 (coûtant trop cher à développer et difficile à rentabiliser). L’Audi RS Q2 n’est aussi pas au programme, n’ayant pas d’espace suffisant sous le capot pour un moteur 4 cylindres.

Photos : Audi