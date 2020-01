Audi e-tron Hatchback – Un projet de compacte électrique

Audi est en train de faire évoluer sa gamme avec des modèles hybrides et 100% électriques. Après les Audi e-tron et e-tron Sportback, d’autres modèles vont faire leur apparition comme une voiture compacte premium utilisant la plateforme MEB et certaines technologies issues de la Volkswagen l’ID.3.

La Volkswagen ID.3 vise une large clientèle. D’autres marques du Groupe Volkswagen comme Seat et Audi auront également un véhicule électrique similaire

Plus précisément, Audi pourrait introduire une variante premium de l’ID.3 qui pourrait ressembler (de loin) à ce modèle baptisé Audi e-Tron Hatchback par son créateur, Kleber Silva.

La forme et la taille semblent proches de la VW ID.3. Le modèle Audi se démarque par une calandre hexagonale plus agressive et fermée avec un pare-chocs avant sportif.

L’arrière est plus fluide avec des feux à LED, reliés ensemble par un bandeau lumineux comme sur le SUV Audi e-tron.

Ce futur modèle pourrait être fabriqué dans l’usine Volkswagen de Zwickau aux côtés de l’ID.3.

Photos : Kleber Silva