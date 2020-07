Peut-on aller rouler sur les routes illimitées en Allemagne?

C’est décidé, vous partez en vacances en Allemagne! Profitez-en pour bichonner et préparer au mieux votre voiture afin de vous faire plaisir en roulant sur les routes allemandes sans limitation de vitesse. Pour que vous puissiez rouler pour le plaisir sur le réseau routier allemand, nous vous avons préparé ce petit guide avec les spécificités de la circulation sur les routes allemandes.

Les routes en Allemagne sont-elles limitées en vitesse ?

En Allemagne, concernant les limitations de vitesse, il faut distinguer les autoroutes, les fameuses « Autobahnen », du reste du réseau routier. Sauf signalisation contraire, les limitations de vitesse sont les suivantes :

• sur les autoroutes : pas de limitation ;

• sur les routes nationales ou les routes secondaires : vitesse maximale 100 km/h ;

• en zone urbaine : vitesse maximale 50 km/h.

Cependant, il est courant, en particulier sur autoroute et en ville, de trouver une signalisation plus restrictive. Ainsi, de nombreuses autoroutes sont limitées à 130 km/h, et il n’est pas rare d’avoir des limitations de vitesse à 30 km/h en ville.

Lorsque la visibilité est inférieure à 50 m, la vitesse limite autorisée est de 50 km/h sur l’ensemble du réseau routier, sauf signalisation inférieure.

Comme en France, des radars automatiques sont disséminés sur le réseau routier allemand pour s’assurer du respect des limitations de vitesses.

Peut-on se faire plaisir en roulant sur les routes allemandes?

Même si une part importante du réseau autoroutier allemand est soumise à limitation de vitesse, la majorité du réseau est sans limitation. Sur ces portions d’autoroute, sauf en cas de travaux ou de ralentissement, vous êtes libres de pousser votre voiture au maximum et de rouler à toute vitesse.

Souvent agencées avec deux fois trois voies de circulation et un séparateur central, elles sont relativement confortables et permettent de rouler pour le plaisir. Sur la voie de droite circulent les véhicules lents et les camions de routiers. L’axe central accueille les véhicules roulant à une vitesse moyenne de 130 km/h. Enfin, la voie de gauche est généralement l’apanage des amateurs de vitesse.

Pour rajouter au plaisir, sachez que les autoroutes allemandes sont gratuites.

Quelle est la vitesse conseillée?

Si les autoroutes allemandes ne sont, a priori, pas soumises à une limitation de vitesse, elles disposent toutes d’une vitesse maximale conseillée. Celle-ci est généralement de 130 km/h.

Vous êtes totalement libres de dépasser cette vitesse conseillée. Cependant, sachez qu’en cas d’accident aux torts partagés, une pénalité peut être appliquée à celui qui roulait au-dessus de la vitesse maximale conseillée.

Si vous souhaitez dépasser la vitesse maximale conseillée, renseignez-vous avant auprès de votre assureur, ou de votre loueur en cas de location, afin de ne pas subir un refus d’indemnisation de l’assurance.

Quelle est la différence avec le code de la route français?

La sécurité routière est importante en Allemagne, et le code de la route allemand est très proche de son équivalent français. Les différences portent essentiellement sur :

• pas de limitation de vitesse sur certaines autoroutes ;

• 0 g/l d’alcool autorisé pour les conducteurs de moins de 21 ans ou avec moins de deux ans de permis ;

• la plupart des centres des grandes villes sont réservés aux voitures disposant d’une vignette écologique ;

• en hiver, les pneus toutes saisons ou neige sont obligatoires ;

• en cas de verbalisation pour un flagrant délit, le paiement de l’amende se fait immédiatement ; si vous refusez, votre véhicule est immobilisé.

Comment préparer sa voiture?

Si vous voulez vous faire plaisir sur les autoroutes allemandes en roulant à toute vitesse, suivez ces conseils de préparation :

• vérifiez l’état de vos freins : n’oubliez pas que, plus vous allez vite, plus vous allongez votre distance de freinage, il est donc important d’augmenter les distances de sécurité, et de vous assurer que vos freins sont en parfait état ;

• vérifiez vos pneumatiques : d’une part, assurez-vous qu’ils sont en bon état et qu’ils ne sont pas en limite d’usure, d’autre part, vérifiez dans leurs caractéristiques techniques la vitesse maximale autorisée.

Pour des conseils supplémentaires ou pour changer de voiture et profiter au maximum des routes allemandes, consultez le site autoplanet.fr, spécialisé dans l’actualité et guides automobiles, retrouvez toutes les informations à savoir concernant le permis de conduire. Connaissant les quelques spécificités du code de la route et de la circulation routière en Allemagne, vous voilà prêt pour rouler pour le plaisir et profiter au mieux de votre trajet sur les routes allemandes.

Photos : 4Legend.com