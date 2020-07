Audi développe le premier supermarché 2.0 pour l’industrie automobile

Les usines Audi utilisent des véhicules à guidage automatisé (AGV – Automated Guided Vehicles) depuis de nombreuses années. Ces véhicules aident dans les supermarchés – les zones logistiques où les employés pré-sélectionnent les composants dans le bon ordre. La société renverse pour la première fois le principe de séquençage dans le supermarché 2.0 (Supermarket 2.0). Ici, les marchandises arrivent à l’employé plutôt que l’inverse. Tout cela est rendu possible grâce au logiciel de commande innovant développé par les experts Audi en collaboration avec la start-up arculus basée à Ingolstadt.

Les employés parcouraient de grandes distances lorsqu’ils effectuaient des prélèvements selon le principe de la personne aux marchandises. Le supermarché 2.0 permet pour la première fois à grande échelle le principe des biens à la personne. Les AGV roulent sous les conteneurs avec les composants nécessaires et les transportent vers une station de prélèvement fixe dans le bon ordre. Dans chaque station, un employé logistique prépare les composants nécessaires sur la ligne de production. L’Audi Fleet Manager fonctionne comme le logiciel de contrôle central. Comme les racks prennent moins de place, Audi réduira l’espace de stockage d’environ 25% à l’avenir.

« Avec Supermarket 2.0 et Audi Fleet Manager, nous marquons une étape importante sur la voie de la logistique intelligente du futur », a déclaré Peter Kössler, membre du conseil d’administration en charge de la production et de la logistique chez AUDI AG. La grande variété de pièces et le besoin d’un séquencement correct rendent la production automobile difficile pour le contrôle centralisé des véhicules guidés automatisés. Développé en interne, Supermarket 2.0 est utilisé pour la production en volume au siège d’Audi à Ingolstadt. Le logiciel contrôle actuellement huit véhicules guidés automatisés simultanément, ce chiffre passant à 32 d’ici la fin de l’année.

À Foshan, en Chine, des experts Audi et des employés de FAW-Volkswagen Automotive Company Ltd. ont planifié et mis en place un supermarché 2.0 similaire en parallèle. Le système a été mis en service au début de 2020 dans l’usine FAW-VW qui fabrique les Audi A3, Audi Q2L et Audi Q2L e-tron pour le marché chinois ainsi que divers autres véhicules du groupe Volkswagen. La solution était basée sur un système AGV d’un fabricant local et a été personnalisée en fonction des exigences spécifiques du supermarché 2.0 et de la production automobile. « Dans le monde entier, les experts Audi bénéficient énormément de l’expérience acquise par leurs collègues d’Ingolstadt grâce à leur travail de pionnier », explique Dieter Braun, responsable Supply Chain chez AUDI AG.

En 2015, Audi est devenu le premier constructeur automobile au monde à tester le principe de la marchandise individuelle à petite échelle. Les AGV ont aidé les employés dans le «supermarché du futur». Les véhicules guidés – actuellement utilisés dans le supermarché 2.0 d’Ingolstadt – peuvent transporter du matériel pesant jusqu’à une tonne et se déplacer à une vitesse de 1,5 m/s pour garantir la sécurité des employés à tout moment. Audi innove également dans le groupe Volkswagen avec sa solution Supermarket 2.0 développée sur mesure. Le Groupe prévoit également d’utiliser la solution sur d’autres sites Audi et avec d’autres marques du Groupe.

Audi Fleet Manager offrira un autre avantage à l’avenir. Chaque constructeur d’AGV utilise son propre logiciel de contrôle, ce qui signifie que différents véhicules ne pouvaient pas communiquer entre eux par le passé. Les véhicules avaient besoin de trajets séparés pour éviter les collisions. Cependant, les véhicules de différents fabricants ont leurs propres atouts et se complètent donc souvent bien. En conséquence, Audi recherchait une solution permettant à ces véhicules de fonctionner simultanément dans la même zone. Supermarket 2.0 fournira un cas d’utilisation pour faire exactement cela à l’avenir. Les experts Audi testeront et mettront en œuvre la solution développée avec l’Association allemande de l’industrie automobile (VDA) et examineront également les processus en amont et en aval.

Photos : Audi