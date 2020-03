Porsche 918 Spyder concept de 2010

Michael Macht, PDG de Dr Ing. h.c. F. Porsche AG, a présenté le concept-car Porsche 918 Spyder à ses débuts mondiaux au salon automobile de Genève 2010. Cette supercar hybride à moteur central combine les performances d’une voiture super sportive avec les émissions de CO2 d’une petite compacte, un concept hybride rechargeable innovant réduisant les émissions à seulement 70 grammes de CO2 par kilomètre et la consommation de carburant à 3,0 litres/100 kilomètres. Dans ce concept, Porsche combine une unité de puissance V8 délivrant plus de 500 ch et trois moteurs électriques d’une puissance totale de 160 kW.



Une supercar hybride

La Porsche 918 Spyder concept combine des fonctionnalités de course de haute technologie et l’électromobilité pour offrir une gamme fascinante de qualités : un niveau d’émission de seulement 70 grammes de CO2 par kilomètre et une consommation de carburant de trois litres aux 100 kilomètres, ce qui était vraiment exceptionnelle pour l’époque (inférieur aux émissions et à la consommation d’une citadine ultra-compacte), associée aux performances d’une super sportive (le 0 à 100 km/h est réalisé en un peu moins de 3,2 secondes avec une vitesse de pointe de 320 km/h.

La Porsche 918 Spyder concept était l’un des trois modèles Porsche à propulsion hybride qui font leurs débuts mondiaux au salon de Genève 2010. Ce trio – composé du SUV Cayenne S Hybrid de Porsche avec entraînement hybride complet, de la voiture de course hybride 911 GT3 R avec entraînement électrique sur l’essieu avant et une batterie ronde spécifique, et de la 918 Spyder à moteur hybride à batterie rechargeable – démontre clairement non seulement la grande bande passante de cette nouvelle technologie de conduite, mais aussi la puissance innovante de Porsche en tant que véritable pionnier de la conduite hybride.

Le très innovant concept-car 918 Spyder combine la technologie Intelligent Performance de Porsche, la haute technologie issue du sport automobile et un design classique mais moderne.

Ce biplace ouvert est propulsé par un V8 développant plus de 500 ch et fonctionnant à un régime maximal de 9 200 tr/min ainsi que par des moteurs électriques sur les essieux avant et arrière offrant une puissance globale de 218 ch (160 kW).

Le moteur à combustion V8 est un développement supplémentaire de l’unité de puissance de 3,4 litres très réussie déjà présente dans la voiture de course RS Spyder et positionnée au milieu du véhicule devant l’essieu arrière, donnant à la voiture la configuration appropriée pour des performances suprêmes sur la piste de course grâce à son bon équilibre.

4 modes de conduite

La puissance est transmise aux roues par une boite de vitesses PDK (Porsche-Doppelkupplungsgetriebe) à sept rapports qui fournit également la puissance du système d’entraînement électrique à l’essieu arrière. L’entraînement électrique de la roue avant propulse les roues grâce à un rapport de transmission ferme. Le réservoir d’énergie est une batterie lithium-ion refroidie par fluide positionnée derrière la cellule passager. Le gros avantage d’un véhicule hybride rechargeable est que la batterie peut être chargée sur le réseau électrique ordinaire. Un autre point est que l’énergie cinétique de la voiture est convertie en énergie électrique injectée dans la batterie lors de l’application des freins, fournissant ainsi une énergie supplémentaire pour une accélération rapide et dynamique.

Un bouton sur le volant permet au conducteur de choisir entre quatre modes de fonctionnement différents : le mode E-Drive est conçu pour faire fonctionner la voiture uniquement avec une alimentation électrique, avec une autonomie allant jusqu’à 25 km.

En mode hybride, la 918 Spyder utilise à la fois les moteurs électriques et le moteur à combustion en fonction des conditions de conduite et des exigences, offrant une gamme allant de particulièrement économe en carburant à très puissant.

Le mode Sport Hybrid utilise les deux systèmes d’entraînement, mais en mettant l’accent sur les performances. La plus grande partie de la puissance d’entraînement va aux roues arrière, la vectorisation de couple servant à améliorer la dynamique de conduite de la voiture.

En mode Race Hybrid, les systèmes d’entraînement sont axés sur la performance pure avec le plus haut niveau de dynamique de conduite sur piste, fonctionnant à la limite de leur puissance et de leur sortie dynamique. Lorsque la batterie est suffisamment chargée, un bouton push-to-pass alimente en énergie électrique supplémentaire (E-Boost), par exemple lors d’un dépassement ou pour des performances encore meilleures.

Avec le système de propulsion hybride offrant cette large gamme de modes et d’applications individuels, la Porsche 918 Spyder est capable soit d’atteindre des temps au tour comparables à ceux d’une voiture de course – comme moins de 7:30 sur la Nordschleife du Nürburgring – ou, en se concentrant sur un style de conduite plus économique, avec une réduction des émissions à seulement 70 grammes de CO2 par kilomètre.

Design

Comme la transmission, la structure de carrosserie légère de la 918 Spyder confirme également l’ADN de la voiture directement issu du sport automobile. La structure modulaire avec sa carrosserie monocoque en plastique renforcé de fibre de carbone (CFP) et l’utilisation appropriée de magnésium et d’aluminium réduisent non seulement le poids à moins de 1 490 kg, mais également garantissent une précision de conduite extrême grâce au très haut niveau de rigidité en torsion.

Rappelant des voitures de course légendaires très réussies telles que la Porsche 917 ayant gagné aux 24 Heures du Mans et la Porsche RS Spyder, la 918 Spyder avec son concept si typique de Porsche suscite de fortes émotions. La combinaison des dimensions d’une voiture de course, d’un design clairement structuré avec des surfaces parfaitement équilibrées et de détails innovants tout autour crée un modèle global d’harmonie esthétique et parfaitement équilibrée dans un design plein de puissance et de dynamique. Il s’agit en effet de la synthèse idéale de la forme et de la fonction suivant l’ADN de conception de Porsche.

L’équilibre harmonieux entre tradition et progrès confère à la voiture une position puissante sur la route dans sa combinaison de dimensions. L’aérodynamisme variable typique de Porsche assure à la fois des reflets visionnaires et traditionnels, en particulier autour du spoiler arrière. Les capots arrière saisissants s’étendant hors des appuis-tête, à leur tour, remplissent non seulement une fonction aérodynamique sur la 918 Spyder, mais permettent également des entrées d’air rétractables avec une fonction pneumatique.

Intérieur

Le conducteur et le passager sont non seulement parfaitement intégrés dans des sièges baquets sport profilés, mais font également partie du cockpit avec sa synthèse de fonction efficace et son fonctionnement ergonomique de haute technologie offrant une perspective sur l’architecture intérieure qui s’est généralisée quelques années plus tard chez d’autres constructeurs de supercars. Les trois cadrans circulaires autoportants pour la vitesse sur route (à gauche), le régime du moteur (au milieu) et la gestion de l’énergie (à droite) semblent provenir directement d’une voiture de course des années 1960, confirmant cette philosophie unique d’orientation du conducteur si caractéristique de Porsche.

La console centrale s’élevant vers l’avant de la 918 Spyder abrite une surface tactile pour un contrôle intuitif des fonctions de la voiture, servant constamment à réduire le nombre de commandes visibles et à maintenir le principe de fonctionnement direct.

Les unités de commande pertinentes pour le conducteur sont concentrées en particulier sur le volant sport multifonction à trois fonctions, tandis que les modes de conduite variables, toujours si typiques de Porsche, sont complétés par un commutateur de carte permettant au conducteur d’appeler divers programmes de conduite et de servir de bouton push-to-pass pour E-boosting, par exemple lors d’un dépassement. L’éclairage des instruments, enfin, varie du vert pour les modes de fonctionnement axés sur la consommation au rouge pour les programmes de conduite axés sur les performances.

La Porsche 918 Spyder intègre également d’autres fonctions innovantes telles que le Range Manager (le gestionnaire d’autonomie). Après avoir été activé dans l’affichage central, le Range Manager utilise la carte du système de navigation pour présenter l’autonomie restante que la voiture est capable de couvrir, permettant naturellement au conducteur d’influencer cette plage par le choix approprié de puissance et de performances. Dans les villes avec des zones d’alerte environnementale, le Range Manager indique également si le conducteur est capable d’atteindre une certaine destination uniquement avec de l’énergie électrique.

En appliquant ces informations et en utilisant des informations supplémentaires sur la disponibilité et l’emplacement des stations de remplissage d’énergie spéciales, le conducteur peut alors choisir son style de conduite personnel ainsi que la bonne stratégie de charge et de recharge de la batterie.

Offrant une combinaison unique de consommation de carburant extrêmement faible, de performances suprêmes et de longue portée électrique, la Porsche 918 Spyder concept représente un jalon essentiel dans la stratégie de Porsche sur la voie d’une véritable mobilité électrique.

Production en série de 2013 à 2015

Le concept de supercar hybride a convaincu le public, la presse et la direction de Porsche dès sa présentation à Genève et a reçu un soutien massif. Le conseil de surveillance de la société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG a ainsi donné le feu vert au développement de la production en série dès l’été 2010. Trois prototypes de châssis roulants ont été initialement produits pour développer le système d’entraînement, suivis par un total de 63 prototypes. En 2013 et après une période de développement de seulement trois ans, la 918 Spyder était prête à poursuivre la tradition des voitures de sport Porsche qui font avancer à la fois l’émotion et la technologie. La voiture a été produite à 918 exemplaires numérotés entre 2013 et 2015.

Photos : 4Legend.com / Porsche – Vidéo : Porsche