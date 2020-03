Rappels urgents d’Audi Q7 et Q8 pour un problème de direction

Audi va rappeler des centaines d’Audi Q7 et Q8 à travers le monde, aux côtés de VW Touareg, portant le total à 1 111 SUV qui risquent de tomber en panne pour un problème d’arbre de direction pouvant provoquer une perte de contrôle du véhicule.

En Allemagne, le KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) demande expressément à 85 propriétaires d’Audi Q7 et Q8 de ne plus utiliser leur véhicule et de contacter immédiatement le constructeur d’Ingolstadt au 0049 (0)800 28347378423.

En effet, le problème vient d’une erreur de montage dans l’usine slovaque fabriquant les Audi Q7 et Q8 ainsi que le Volkswagen Touareg. L’arbre de direction n’a peut-être pas été correctement vissé au boîtier de direction. Le KBA indique : « Le desserrage de la connexion à vis entre l’arbre de direction et le boîtier de direction peut nuire à la direction et si la vis s’enlève, la direction peut être perdue. »

Cette erreur humaine n’a eu lieu que sur peu de modèles mais sur une période assez longue, entre janvier 2015 et février 2019.

Ce rappel est identifié en concession par le numéro « 36A1 » et « 48P1 » chez VW. Les propriétaires concernés seront très rapidement contactés par Audi afin de remplacer gratuitement le raccordement vissé de l’arbre intermédiaire de direction à lu boitier de direction et serrer au couple requis.

