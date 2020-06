Porsche 924 Carrera GTS Rallye de 1981 – Nombreuses victoires avec Walter Röhrl

Walter Röhrl a participé au championnat des rallyes allemand en 1981 avec le support du département sportif de Weissach qui a développé une 924 adaptée avec une teinte dorée : la Porsche 924 Carrera GTS Rallye.

Origine du projet

A la fin de 1980, Walter Röhrl, récemment passé de Fiat à Mercedes-Benz, se retrouva sans contrat suite à la fin du programme rallyes de la marque à l’étoile. L’équipe de course Schmidt Motorsport SMS, supportée par Monnet, s’est adressée à Porsche afin de préparer une 924 Carrera GTS et d’en confier le volant à Walter Röhrl au championnat allemand des rallyes de l’année 1981.

Une voiture construite en 8 semaines

Cette voiture de sport Transaxle à propulsion est basée sur la Porsche 924 GTS de série, préparée pour le rallye avec un châssis renforcé, des freins de 911 Turbo, des ailes élargies, une boîte de vitesse à rapports courts et des équipements de course comme un arceau de sécurité.

Pesant 1 050 kg, la voiture est motorisée par un 4 cylindres turbo de 2,0 l développant 245 ch (180 kW), permettant d’atteindre une vitesse maximale de 185 km/h.

La Porsche 924 Carrera GTS Rallye a été construite en seulement 8 semaines afin de pouvoir rapidement être engagée.

Nombreuses victoires en rallyes

Immatriculée S-EK 8747, cette voiture de course pilotée par Walter Röhrl (voir article exposition genius on wheels) secondé de son compère Christian Geistdörfer, duo que l’on retrouve par la suite chez Audi au volant des quattro, Sport quattro et Sport quattro S1 en Groupe B du championnat du monde des rallyes.

Dès sa première participation, cette 924 a gagné la course (toutes catégories confondues). Aux 5 autres courses de l’année 1981, la Porsche 924 Carrera GTS Rallye a gagné 3 victoires et une seconde place, soit un total de 4 victoires des 6 manches du championnat allemand.

La voiture a également participé au rallye d’Antibes avec d’autres partenaires.

Résultats 1981

– Sachs Rallye Baltic – 1ère place

– ADAC Rallye Vorderpfalz – 1ère place

– AvD/STH Hunsrück Rallye – 106ème place

– Serengeti Safari Rallye Rethem – 1ère place

– ADAC Rallye Hessen – 1ère place

– ADAC-Metz Rallye – 2ème place

Photos : 4Legend.com / Porsche / DR