Rappel mondial de 881 000 Audi pour des problèmes d’Airbags Takata

Dans le scandale des Airbags Takata défectueux, le Groupe Volkswagen est touché à son tour pour un important rappel sur d’anciens modèles, notamment Audi : A4, A6, A8 et TT.

Selon la KBA (l’autorité des transports allemande), un nouveau rappel Audi a lieu concernant des centaines de milliers de véhicules en Europe âgés de plus de 20 ans. Les États-Unis et l’Australie avaient déjà relevé ce problème d’Airbags conducteur de type NADI 5-AT fabriqués par l’équipementier automobile japonnais Takata.

La pièce en cause est la cartouche de gaz NADI (Non Azide Driver Inflators) qui utilise du 5-aminotetrazole comme propulseur afin de gonfler l’Airbag conducteur en cas d’accident. La KBA déclare : « Dans des cas extrêmes, le boîtier du générateur de gaz peut se déchirer et blesser les occupants. » Dans le passé, Audi avait indiqué aux autorités américaines que l’airbag pouvait ne pas se déployer correctement en cas d’accident.

Sous la campagne de rappel « 69AE », Audi va rappeler un nombre gigantesque de modèles Audi produits entre 1997 et 1999 : 881 000 voitures de la gamme A4 (B5), A6 (C5), A8 (D2) et TT (8N). Sur ce nombre, une part importante n’est plus en circulation et le constructeur n’a pas communiqué sur ce sujet.

Les propriétaires concernés seront contactés ou pourront se rendre en concession de la marque afin de savoir si leur véhicule est concerné.

Photos : 4Legend.com