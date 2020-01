Porsche a déposé un brevet d’un véhicule volant

Quelques mois après la révélation du partenariat entre Porsche et Boeing sur la conception d’un véhicule volant, le constructeur de Stuttgart-Zuffenhausen a déposé un brevet sur un aéronef étonnant.

Le brevet a été déposé auprès du bureau américain de la propriété intellectuelle le 2 juillet 2019 et vient d’être publié sur leur site web.

Ce véhicule peut décoller et atterrir verticalement via des 2 hélices orientables à 90° et 2 fixes. Un petit cockpit permet d’accueillir deux personnes.

Le brevet indique : « Au lieu de rotors mobiles, une pluralité d’hélices encapsulées, y compris de différentes tailles, peuvent être utilisés pour entraîner l’avion, comme cela est connu en dehors de l’industrie aérospatiale, par exemple pour les aéroglisseurs. »

Le brevet indique également que l’avion est entièrement électrique. Reste à patientier jusqu’à la présentation officielle de l’engin volant conçu par Boeing et Porsche.

Photos : Porsche