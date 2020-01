Porsche a augmenté de 10% ses livraisons de voitures neuves en 2019

Fort d’un engouement inégalé auprès du public, Porsche a livré 280 800 véhicules dans le monde en 2019, un chiffre en hausse de 10 % par rapport l’année précédente. Le volume des ventes de modèles Cayenne et Macan enregistre une croissance particulièrement forte : 92 055 exemplaires du Cayenne ont été vendus dans le monde, une progression de 29 % par rapport à l’exercice précédent. La dernière génération du SUV sportif de la marque est disponible sur tous les marchés depuis 2019, y compris dernièrement dans sa version hybride rechargeable. Au printemps, le Cayenne Coupé, une nouvelle déclinaison encore plus sportive de la gamme, a été lancé sur le marché. Le volume des ventes du Macan progresse de 16 % par rapport à 2018, à 99 944 exemplaires livrés dans le monde.

« Nous nous réjouissons de ces bons résultats. Les chiffres de ventes témoignent du formidable engouement de nos clients pour nos voitures de sport partout dans le monde. Nous sommes fiers d’avoir pu renforcer l’attractivité de la marque et l’expérience client avec de nouvelles approches », déclare Detlev von Platen, membre du Directoire de Porsche AG, en charge des ventes et du marketing. « Nous sommes optimistes quant à notre capacité à maintenir le niveau élevé de la demande en 2020, notamment grâce au lancement de plusieurs nouveaux modèles et au succès du Taycan qui affiche un carnet de commandes bien rempli. »

L’Allemagne et l’Europe enregistrent la plus forte croissance

Sur le marché historique de la marque, l’Allemagne, et d’une manière générale sur l’ensemble de l’Europe, Porsche affiche la hausse la plus forte de ses ventes en 2019, avec une croissance de 15 % dans les deux cas. 31 618 véhicules ont été livrés en Allemagne, 88 975 en Europe dans son ensemble. Les ventes progressent également dans les deux plus vastes marchés de la marque. En Chine, 86 752 véhicules ont été livrés aux clients, une hausse de 8 % comparé à l’année précédente. Aux États-Unis, les ventes de Porsche augmentent également de 8 % en volume (61 568 véhicules livrés). Sur ces deux marchés, l’entreprise poursuit sa progression malgré une conjoncture économique défavorable. 116 458 modèles Porsche ont été livrés aux clients dans les régions Asie-Pacifique, Afrique et Porche/Moyen-Orient (progression de 7 % par rapport à 2018).

Photos : Porsche