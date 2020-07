Porsche a livré 116 964 véhicules au premier semestre 2020

Au cours des six premiers mois de 2020, Porsche a livré au total 116 964 voitures à des clients du monde entier. La crise du coronavirus et les fermetures de centres Porsche qui en ont résulté sur plusieurs semaines ont entraîné une baisse de 12% des livraisons par rapport à l’année précédente. Le Cayenne était le modèle le plus populaire avec un total de 39 245 livraisons, tandis que 34 430 unités du Macan ont été fournies aux clients. Avec 16 919 livraisons et une augmentation de 2% par rapport à 2019, l’emblématique voiture de sport 911 a également continué de jouir d’une grande popularité. Le Taycan continue également à être bien accueilli par les clients : Porsche a livré 4 480 unités au premier semestre 2020 dans le cadre d’un lancement échelonné sur le marché.

L’Europe est la deuxième région la plus forte

Une tendance relativement positive est évidente sur les marchés de l’Asie-Pacifique, de l’Afrique et du Moyen-Orient. Ici, Porsche a fourni un total de 55 550 voitures à ses clients au premier semestre 2020. Avec 39 603 livraisons, la Chine reste le plus grand marché unique du constructeur de voitures de sport en termes de volume. En outre, la Corée du Sud et le Japon étaient des marchés solides dans la région avec des ventes de 4 242 et 3 675 unités respectivement, affichant chacune des taux de croissance à deux chiffres par rapport à l’année précédente. 32 312 voitures ont été livrées à des clients européens. Aux États-Unis, Porsche a fourni 24 186 voitures entre janvier et juin 2020.

Déclarations de Detlev von Platen

« Nous constatons des tendances positives, même si nous avons continué de ressentir les effets de la crise du coronavirus au deuxième trimestre, en particulier aux États-Unis et en Europe. Un facteur crucial a été le mois d’avril, lorsque presque tous les centres Porsche de ces marchés étaient encore fermés », explique Detlev von Platen, membre de la direction de Porsche AG en charge des ventes et du marketing. « De plus, ce fut un deuxième trimestre très solide en 2019 comme période de comparaison. Nous restons cependant confiants et pleins d’énergie alors que nous relevons les défis du second semestre. Le développement positif continu en Chine et sur d’autres marchés asiatiques nous aidera également ici. » Selon von Platen, la situation en Europe s’améliore depuis mai, même si les choses ne sont pas encore entièrement revenues à la normale.

Photo : Porsche