Exposition «Porsche – Pionnier de la mobilité électrique» à Berlin

Le premier client du Taycan a récupéré sa voiture à Stuttgart-Zuffenhausen il y a quelques mois. Porsche présente maintenant sa première voiture de sport entièrement électrique dans le cadre de la série d’expositions «Commencez à conduire électrique» dans la capitale allemande. Vous pouvez visiter l’exposition spéciale «Porsche – Pionnier de la mobilité électrique» du jeudi 16 juillet 2020 au 1er novembre 2020 « DRIVE. Volkswagen Group Forum » à Unter den Linden à Berlin. L’entrée est gratuite.

L’exposition aborde non seulement des sujets du monde de la mobilité électrique tels que l’autonomie et la récupération d’énergie, les infrastructures et la charge, mais jette également un bon aperçu de l’esprit pionnier de la marque Porsche. La durabilité, l’usine à impact zéro, la Formule E et la vision d’une mobilité climatiquement neutre sont d’autres domaines inclus dans l’exposition spéciale. « Le musée Porsche ne se considère pas comme une institution qui ne fait que préserver les collections et est le gardien du passé », explique Achim Stejskal, responsable du patrimoine et du musée Porsche. « Notre mission est de rendre le passé à l’épreuve du temps aujourd’hui. Il est de notre responsabilité de préserver la connaissance du patrimoine de la société Porsche, de ses produits et de sa philosophie, de continuer à le développer à l’avenir et d’inscrire durablement sa tradition dans la stratégie de la société. »

Les visiteurs verront un certain nombre de voitures, dont un » Taycan 4S, deux Taycan Turbo, la voiture d’essai d’endurance de la marque, la voiture record du au Nürburgring Nordschleife, ainsi que la voiture de course Formule E. Autres points forts : un modèle en coupe du Porsche Taycan, le simulateur de course de Formule E, des points de contact avec des informations sur les jalons de la mobilité électrique chez Porsche, le cockpit du Taycan, les stations de charge, les moteurs électriques de l’avant et de l’arrière des essieux ainsi qu’une piste de miniatures Carrera attendent les visiteurs. Ce dernier se révélera particulièrement énergique car les visiteurs peuvent pédaler pour produire de l’électricité pour les petites voitures. Les différentes expériences offrent une interaction entre numérique et analogique.

Les visiteurs peuvent choisir entre différents thèmes dans la salle des médias «Accélérateur» et peuvent démarrer des projections. Des protagonistes de différents secteurs de Porsche qui ont joué un rôle important dans le développement du Taycan y sont présentés. Ils parlent de leur moment personnel Taycan, de leur lien avec la voiture, d’une approche pionnière et de l’héritage de la marque, du design, de la durabilité, de la production, mais aussi de la performance et de l’adrénaline.

Le « DRIVE. Volkswagen Group Forum » est la plateforme de communication du Groupe à Berlin. Le Groupe Volkswagen et ses marques sont représentés à Unter den Linden au cœur de la capitale depuis 2015. Utilisant des marques et des expositions thématiques changeantes, DRIVE est la plate-forme des thèmes de mobilité du Groupe. Les heures d’ouverture de DRIVE sont tous les jours de 11h à 18h. L’entrée est gratuite.

Photos : Porsche