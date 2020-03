Porsche Destination Charging : plus de 1 000 points de recharge en fonctionnement

Porsche investit dans la mise en place d’un réseau de recharge mondial : le programme «Porsche Destination Charging» comprend au total 1 035 bornes de recharge AC dans une vingtaine de pays. L’installation de 900 autres est prévue d’ici la fin de cette année. Les points de recharge sont situés dans certains hôtels, aéroports, musées, centres commerciaux, clubs sportifs et marinas. Les clients Porsche possédant un Taycan ou des modèles hybrides rechargeables peuvent recharger leurs véhicules gratuitement sur ces sites.

« Grâce à Porsche Destination Charging, nous ajoutons des emplacements particulièrement populaires à notre réseau de recharge tout en soulignant notre prétention à être un moteur de l’expansion de la mobilité électrique. D’ici fin 2020, nous visons à fournir un total de 2 000 points de recharge », a déclaré Martin Urschel, vice-président Smart Mobility Sales & Operations chez Porsche.

Le programme sera disponible sur tous les marchés où Porsche propose à la vente des modèles hybrides rechargeables et des voitures entièrement électriques. En Europe, l’offre s’étend de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie aux pays du Benelux et à certains marchés d’Europe de l’Est. Cependant, avec Porsche Destination Charging, un réseau dense de bornes de recharge sera également établi dans d’autres pays comme le Brésil. Porsche fournit aux partenaires du programme du matériel de recharge gratuit. Les entreprises individuelles ainsi que les groupes d’entreprises sont invités à postuler en ligne pour rejoindre le programme : www.destination-charging.eu.

Photos : Porsche