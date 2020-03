Nouveau pneu Yokohama BluEarth-GT AE51

Devant faire sa première européenne au salon de Genève 2020, le nouveau pneu été Yokohama BluEarth-GT AE51 est un pneu grand tourisme économe destiné aux berlines de milieu de gamme.

Le BluEarth-GT AE51 a été développé comme un pneu grand tourisme pour les berlines de milieu de gamme. Il est conçu pour offrir d’excellentes performances globales, notamment une maniabilité, un confort et des caractéristiques respectueuses de l’environnement supérieurs. Le «GT» dans le nom du produit signifie «Grand Touring», un terme synonyme de conduite sur longue distance. En tant que tel, le pneu a été conçu pour offrir des performances de conduite puissantes et stables adaptées à son nom. Le BluEarth-GT AE51 est également conçu pour fournir une plus grande efficacité énergétique tout en maintenant les excellentes performances d’adhérence sur sol mouillé qui font la renommée des pneus BluEarth-A précédents.

Technologies

Le BluEarth-GT AE51 présente une bande de roulement asymétrique spécialement développée qui offre une conduite confortable et une excellente stabilité de direction. De plus, les rainures de foudre et les lamelles coupées de la bande de roulement contribuent à ses performances supérieures sur les surfaces mouillées. La construction à haute rigidité du pneu et son profil de bande de roulement offrant un contact de surface uniforme aident également à réaliser une conduite plus puissante et confortable. Pendant ce temps, le rendement énergétique a été amélioré par le composé de bande de roulement à deux couches du pneu qui supprime la perte d’énergie due à la génération de chaleur, un profil latéral qui réduit la distorsion et une conception d’épaule à fossettes qui facilite la dissipation de la chaleur.

BluEarth est une marque mondiale de pneus Yokohama basée sur le concept d’être «respectueux de l’environnement, humain et social». En plus du BluEarth-GT AE51, la gamme BluEarth comprend le BluEarth-XT AE61 économe en carburant pour les SUV urbains haute performance, le BluEarth RV-02 économe en carburant pour les véhicules polyvalents (monospaces), et le BluEarth-Es ES32, un pneu standard économe en carburant.

Disponibilité et dimensions

Lancée au Japon en 2019, la commercialisation du pneu sera étendue à l’Europe, à l’Asie, au Moyen-Orient, à l’Amérique latine, à l’Océanie et à l’Afrique à partir de ce printemps. Le Yokohama BluEarth-GT AE51 sera disponible en 66 tailles, allant du 155/65 R14 75H au 245/35 R19 93W, les tailles disponibles étant différentes dans chaque pays ou région.

