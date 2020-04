Porsche engagé dans des ponts aériens pour des équipements de protection médicale

Porsche, DB Schenker et Lufthansa Cargo aident le Bade-Wurtemberg et l’État libre de Saxe à surmonter la crise du coronavirus. À cette fin, le constructeur de voitures de sport a constitué un groupe de travail avec six employés du service des achats et organise les chaînes d’approvisionnement des équipements de protection nécessaires en Chine pour le compte des gouvernements des États.

« Tout le monde met ses forces à contribution dans cet effort commun, et cela fonctionne extrêmement bien. Pour le moment, il s’agit plus que jamais de s’impliquer, de faire preuve de considération pour les autres et de prendre des responsabilités – les valeurs centrales de notre culture Porsche », a déclaré Uwe-Karsten Städter, membre du directoire de Porsche AG en charge des achats.

En collaboration avec les partenaires logistiques DB Schenker et Lufthansa Cargo, Porsche assure le transport sans problème des masques de protection, des lunettes et des combinaisons de protection de Shanghai à l’Allemagne. Depuis le 9 avril 2020, jusqu’à six avions volent chaque semaine depuis la Chine vers le Bade-Wurtemberg et l’État libre de Saxe. Immédiatement après son arrivée aux aéroports de Francfort et de Munich, le matériel est chargé dans des camions et transporté dans un entrepôt intermédiaire de DB Schenker à l’aéroport de Stuttgart. Ici, les gouvernements des États de Saxe et de Bade-Wurtemberg prennent en charge la distribution de l’équipement de protection afin qu’il puisse être utilisé pour empêcher la propagation du Covid-19 dans les hôpitaux, les services d’urgence et d’autres institutions.

Depuis le début des vols, plusieurs millions d’articles de protection (masques de différentes classes de protection, combinaisons de protection et lunettes de protection) sont arrivés à l’entrepôt intermédiaire de Stuttgart. D’ici la fin mai probablement, des matériaux de protection d’une valeur s’élevant à des millions d’euros auront été organisés et transportés de Chine en Allemagne. Cela équivaut au total à un volume de jusqu’à 50 avions de passagers nécessaires pour le transport.

Winfried Kretschmann, ministre-président du Bade-Wurtemberg : « Les bonnes relations entre Porsche et le gouvernement de l’État portent désormais leurs fruits. Nous apprenons à apprécier les avantages des entreprises mondiales. Porsche a un réseau assez différent en Chine, par exemple, que nous, en tant que gouvernement d’un État, ne pourrions jamais avoir. C’est une aide énorme et tout simplement merveilleuse que des sociétés comme Porsche puissent nous aider à se procurer des équipements de protection en provenance de Chine. »

Michael Kretschmer, ministre-président de l’État libre de Saxe : « L’engagement des entreprises concernées est fantastique. Cette action commune apporte une contribution cruciale pour garantir que la situation concernant la fourniture d’équipements de protection médicale continuera de s’améliorer également en Saxe au cours des prochains jours et semaines. Nous bénéficions actuellement également de la vaste expérience de Porsche sur le marché chinois. La responsabilité et la solidarité sont clairement démontrées ici. Je vous remercie! »

Manne Lucha, ministre des Affaires sociales et de l’Intégration du Bade-Wurtemberg : « Je suis ravie que nous ayons de tels partenaires compétents pour nous soutenir. L’achat d’une quantité suffisante d’équipements de protection reste un facteur décisif pour contenir efficacement le coronavirus et pour assurer une protection suffisante aux personnes de notre État, en particulier dans les hôpitaux ainsi que dans les maisons de retraite et de soins. »

Uwe-Karsten Städter a ajouté : « Il est important que les entreprises et la politique travaillent en étroite collaboration. Nous contribuons à l’expertise de notre chaîne d’approvisionnement internationale – afin que les matériaux de protection requis soient livrés en Allemagne le plus rapidement possible et atteignent les personnes qui ont un besoin urgent. »

Oliver Seidl, directeur financier de DB Schenker : « En période d’incertitude, la fiabilité, la flexibilité et le plein engagement sont ce qui compte. Nous sommes ravis de pouvoir maintenir les chaînes d’approvisionnement d’importants produits médicaux en coopération avec Porsche. Notre propre réseau dans près de 140 pays porte désormais ses fruits plus que jamais en garantissant la sécurité des approvisionnements pour les personnes. »

Dorothea von Boxberg, membre du directoire et COO Lufthansa Cargo AG : « L’utilisation d’avions de passagers comme avions de fret montre que nous mettons tout en œuvre pour renforcer encore la sécurité des approvisionnements par avion. Cela fait partie de notre responsabilité entrepreneuriale. »

Photo : Porsche