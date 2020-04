Des scènes de rallye mythiques d’Audi Sport quattro reproduites en LEGO

Voici de très belles photos de mises en scène réalisées par Dominic Fraser, l’un des photographes du magazine anglais Evo. Durant son confinement, il a reproduit grâce à la nouvelle miniature LEGO de l’Audi Sport quattro S1 certaines scènes de rallye des années 1980 immortalisées par quelques photos devenues très connues.

Postées sur Instagram et mises en valeur via un article du magazine Evo, les photos des voitures de rallye Audi (Sport quattro E2 et Sport quattro S1 E2)- mises en scène de Dominic Fraser – ne laissent pas indifférent.

A partir de quelques photos, il a reconstitué le décor et la situation de la voiture pour coller au plus proche de la réalité. Et le résultat est assez réussi. L’arrière plan est parfois présent afin de donner plus de réalisme à la scène recréée.

Allez visiter sa page Instagram afin de voir toutes ses fabuleuses réalisations.

Photos : Dominic Fraser