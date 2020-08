Porsche enregistre 1,2 milliard d’euros de résultat opérationnel au premier semestre 2020

Après un premier semestre 2020 difficile, Porsche AG a réalisé un résultat opérationnel de 9,9%. Le chiffre d’affaires de 12,42 milliards d’euros est en baisse de 7,3% par rapport à l’année précédente; le résultat opérationnel de 1,23 milliard d’euros a baissé de 26,3% par rapport à 2019. Les bonnes performances par rapport à la concurrence reposent sur un vaste programme d’amélioration du seuil de rentabilité ainsi que sur les nouveaux produits Porsche à succès.

« La situation actuelle est difficile pour notre entreprise. Nous gérons la crise du coronavirus de manière responsable et systématique, et la considérons en même temps comme une opportunité. Nous avons été stimulés par nos nouveaux produits attrayants – de la 911 Turbo à la voiture de sport électrique Taycan, qui a récemment été élue voiture la plus innovante au monde », déclare Oliver Blume, président du conseil d’administration de Porsche AG. « Nous défendons des visions et établissons de nouvelles normes. Cet esprit pionnier est ce qui nous anime », déclare Blume. « Nous investirons 15 milliards d’euros au cours des cinq prochaines années dans les seules nouvelles technologies. »

« En ce qui concerne les investissements dans l’électromobilité et la numérisation, nous sommes toujours sur la voie rapide », confirme Lutz Meschke, vice-président et membre de la direction en charge des finances et de l’informatique chez Porsche AG. « Dans le même temps, nous continuons à poursuivre nos objectifs stratégiques ambitieux de retour sur les ventes afin de pouvoir préserver les emplois chez Porsche à long terme. » C’est pourquoi le directeur financier déclare que Porsche prendra des mesures supplémentaires pour accroître son efficacité. « D’énormes efforts conjoints sont nécessaires pour garantir des emplois », déclare Meschke.

Livraisons : fort positionnement mondial

Les livraisons au cours des six premiers mois de 2020 ont chuté de 12,4% au total avec 116 964 véhicules. Bien que les centres Porsche soient restés fermés pendant plusieurs semaines, 4 480 unités du nouveau Taycan ont été livrées. L’emblématique 911 a également enregistré une croissance de 2,2%, avec 16 919 livraisons. Le Cayenne a été le modèle le plus populaire avec un total de 39 245 livraisons, tandis que 34 430 unités du Macan ont été remises aux clients. La Chine est restée le plus grand marché unique en volume pour le constructeur de voitures de sport au premier semestre 2020 avec 39 603 livraisons. 32 312 voitures ont été livrées à des clients européens. Aux États-Unis, Porsche a livré 24 186 voitures entre janvier et juin 2020.

Perspective optimiste

« La crise du coronavirus n’a pas non plus laissé Porsche indemne », déclare Meschke. « En Europe et aux États-Unis, nous avons subi un ralentissement important au premier semestre 2020. En Chine et sur d’autres marchés asiatiques comme la Corée et le Japon, les choses vont déjà bien depuis quelques semaines », déclare Meschke. Il est encore trop tôt pour faire des prévisions pour le reste de l’année. « Nous sommes optimistes de pouvoir compenser certaines des pertes de mars, avril et mai. Bien sûr, cela ne sera possible que s’il n’y a plus de revers dus au coronavirus », explique Meschke. En 2020, année du coronavirus, Porsche abandonne son objectif stratégique de 15% de résultat sur les ventes. « Mais nous mettons tout en œuvre pour atteindre également un résultat à deux chiffres sur les ventes en 2020. », déclare Meschke.

Durabilité : Porsche prend ses responsabilités

Porsche poursuit ses objectifs de développement durable ambitieux avec plus de force que jamais – avec une approche intégrée couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale. « Chez Porsche, succès commercial et responsabilité sociale vont de pair », déclare Blume. « Il est particulièrement important pour nous pendant la crise du coronavirus de jouer un rôle actif dans la société et d’assumer des responsabilités. Aider les autres fait partie intégrante de la culture Porsche », déclare le président du directoire. C’est pourquoi Porsche a considérablement étendu ses activités sociales sur ses sites nationaux et internationaux. Le programme «Porsche helps» soutient les groupes de travail publics sur les crises, les organisations humanitaires, les hôpitaux et les personnes dans le besoin à travers diverses initiatives.

