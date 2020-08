Lamborghini Lounge Porto Cervo 2020 – Première de l’Huracán EVO RWD Spyder

Automobili Lamborghini revient sur la Costa Smeralda en Sardaigne pour ouvrir son Lamborghini Lounge à Porto Cervo. Pour la deuxième année consécutive, les invités Lamborghini et les VIP intrigués par le style de vie Lamborghini peuvent explorer les super voitures de sport et le Super SUV Urus ainsi que de nombreuses autres facettes de la marque Lamborghini, y compris des essais routiers autour de la côte étincelante de la Sardaigne.

Pour célébrer l’été et la présentation en direct de l’Huracán EVO RWD Spyder, des amis de la marque sélectionnés ont été invités dans le lieu superlatif mais intime de San Pantaleo, où Mauro Colagreco, chef trois étoiles Michelin et propriétaire du restaurant Mirazur à Menton, le ‘meilleur du monde’ selon les 50 meilleurs restaurants du monde, a impressionné les invités avec sa philosophie culinaire mélangée particulièrement pour cette occasion avec une présentation vivante.

Plus de 120 invités, y compris des personnalités locales et des VIP, ont assisté à ce dîner coloré, exclusif et en plein air.

« Après sa présentation virtuelle en mai, nous sommes ravis de présenter ce modèle en direct à nos clients et à d’autres invités importants », a déclaré Andrea Baldi, PDG d’Automobili Lamborghini pour la région EMEA. « Nous ne pouvions pas créer un meilleur nom que Colors and Stars pour cette occasion : les couleurs de notre programme de personnalisation Ad Personam et les couleurs de la Sardaigne, incarnées par l’art culinaire du chef multi-étoilé Mauro Colagreco et ses plats et bien sûr même le étoiles sous lesquelles nous dînons ensemble. »

Ouvert du 8 juillet au 6 septembre 2020, le Lamborghini Lounge est créé sur la Promenade du Port, reliée à Porto Vecchio (le vieux port) où les super yachts s’amarrent pendant les mois d’été. Le showroom de 600 mètres carrés accueille les derniers modèles Lamborghini, y compris l’Huracán EVO Spyder à propulsion lancé cette année : la super voiture de sport à toit ouvert parfaite pour explorer l’île. En plus de la gamme Huracán EVO à moteur V10, les clients peuvent profiter du luxe dynamique de l’Urus et s’émerveiller devant l’emblématique Aventador SVJ à moteur V12.

Pour l’occasion, une maquette du yacht à moteur «Tecnomar for Lamborghini 63» est également exposée, représentant l’univers des vedettes rapides de luxe.

Le Lounge permet aux visiteurs d’explorer la gamme Lamborghini et les possibilités infinies de personnaliser leur propre modèle super sportif dans le studio Ad Personam, via le configurateur de voiture et les échantillons de couleurs et de garnitures affichés.

Le programme Lamborghini Lounge comprend des emplacements permanents à New York et Tokyo et des magasins éphémères comme à Porto Cervo, tous développés pour créer un lien vibrant entre les visiteurs et la marque, mettant en valeur l’ADN de Lamborghini et ses nouveaux produits.

Photos : Lamborghini