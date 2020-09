Porsche expose 6 voitures au Mans pour les 50 ans de ses victoires

Pour les fans d’endurance, le week-end prochain sera une grande célébration. A 14h30 le samedi 19 septembre 2020, le drapeau de départ des 24 Heures du Mans sera agité afin de lancer la plus populaire course d’endurance du monde. Porsche est la marque la plus titrée de l’histoire de près de 100 ans de ma course du Mans. Le constructeur de voitures de sport de Zuffenhausen entretient des liens étroits avec les 24 Heures du Mans depuis plus de six décennies, une période qui a vu un total de 19 victoires au total, d’innombrables succès de catégorie et des émotions indescriptibles.

Il y a 50 ans, le 14 juin 1970, Porsche remportait sa première victoire au classement général avec la voiture de sport 917 KH de 580 ch, un jalon qui représente l’un des plus importants succès de Porsche dans le sport automobile. Pour marquer cette occasion, le Musée Porsche a ramené la première voiture victorieuse et cinq autres modèles victorieux à son emplacement d’origine en France. Avec la 917 KH de 1970, la 917 KH de 1971, la 936/81 Spyder de 1981, la 962 C de 1987, la 911 GT1 de 1998 et le dernier vainqueur du classement général, la 919 Hybrid de 2017, Porsche les a fait rouler sur le circuit du Mans, notamment devant divers éléments symboliques tels que la passerelle Dunlop.

En outre, deux légendes du sport automobile et deux protagonistes des temps anciens se sont réunis pour la toute première fois : Hans Herrmann, qui a remporté la première victoire au général à Zuffenhausen en 1970 avec Richard Attwood, et sa voiture d’origine a rencontré Timo Bernhard, le dernier vainqueur du général Porsche Le Mans, et la Porsche 919 Hybrid de 2017. Aux 85ème 24 Heures du Mans il y a trois ans, Timo Bernhard a franchi le drapeau à damier dans la Porsche 919 Hybrid avec ses coéquipiers Earl Bamber et Brendon Hartley après une course incroyable.

Les deux voitures de course montrent clairement les progrès qui ont eu lieu au cours des décennies : la 917 KH avec le numéro 23, engagée par l’équipe Porsche Salzburg, ne pèse que 800 kilogrammes et était propulsée par un moteur 12 cylindres de 4,5 litres développant 580 ch. Le moteur n’a dû être réchauffé que pendant environ 10 minutes avant que la voiture ne soit prête à courir. La carrosserie en résine synthétique ne mesure que 1,2 mm d’épaisseur. À l’intérieur, c’est si serré que le casque du conducteur pourrait toucher le toit.

Cela contraste avec l’apparence beaucoup plus grande et massivement construite de la 919 Hybrid, qui nécessite environ deux heures à deux techniciens et à un ingénieur de course pour la préparer pour une course. La voiture du record était un laboratoire d’essais roulants pour les futures technologies Porsche : un moteur V4 turbo essence de deux litres de 500 ch pour les roues arrière associé à un moteur électrique de 400 ch pour l’essieu avant., faisant de la Porsche hybride une voiture à traction intégrale. Le moteur électrique est alimenté par une batterie lithium-ion, qui à son tour est alimentée par l’énergie de freinage sur l’essieu avant et par l’énergie des gaz d’échappement. Le pilote n’a pas vraiment beaucoup d’espace ici non plus, mais il est beaucoup mieux protégé.

Porsche engage deux 911 RSR aux livrées spéciales Rouge-Blanc et Noir-Blanc – un hommage à la première voiture de course victorieuse au Mans au classement général il y a 50 ans. Les deux voitures de course sont engagées dans la catégorie GTE-Pro à l’épreuve d’endurance classique d’endurance les 19 et 20 septembre 2020. Contrairement à la planification initiale, la course aura lieu en septembre de cette année et sera également sans spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus.

Photos : Porsche