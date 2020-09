Puzzle 3D de la Lamborghini Huracán EVO par Ravensburger

Après le VW Combi, la Porsche 911 R, la Porsche 911 GT3 Cup, c’est au tour de la Lamborghini Huracán EVO d’être reproduite en miniature puzzle 3D par Ravensburger.

Après vous l’avoir présentée en avant-première en début d’année suite à sa présentation en avant-première lors du salon du jouet de Nuremberg Spielwarenmesse 2020, la version finale fait son apparition du côté de l’usine Lamborghini à Sant’Agata Bolognese aux côtés de la vraie voiture décorée spécifiquement.

Ce nouveau puzzle 3D automobile a été créé en collaboration entre Automobili Lamborghini et Ravensburger, une marque allemande leader de jeux et de loisirs.

Le puzzle 3D permet aux passionnés de Lamborghini de recréer fidèlement la miniature de la Lamborghini Huracán EVO V10 à l’échelle 1:18, reproduisant ses lignes dynamiques et son style aérodynamique à travers 108 pièces en plastique numérotées et d’autres pièces constituant le châssis et les roues.

Les nombreux détails du vrai modèle – comme le pare-chocs avant sportif, la forme en Y des phares et la couleur orange d’origine Arancio Xanto – sont bien reproduits.

Une fois montée, la miniature en puzzle 3D mesure 26 cm de long. Elle est désormais disponible à la vente au prix conseillé de 34.99 euros.

Photos : Lamborghini