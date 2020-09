Porsche lance un nouveau modèle d’abonnement flexible de location

Avec le «Porsche Drive Abo», le constructeur de voitures de sport propose désormais en Allemagne une nouvelle solution de mobilité. Les véhicules peuvent ainsi être loués à un prix forfaitaire mensuel et pour une durée minimale de six mois ou plus. La gamme de véhicules «Porsche Drive Abo» comprend de jeunes voitures d’occasion («Porsche Approved») de différentes séries de modèles. Le traitement a lieu directement dans les centres Porsche allemands. Avec le nouveau modèle d’abonnement, le constructeur de voitures de sport élargit encore sa gamme de services de mobilité flexibles.

« Les groupes cibles plus jeunes en particulier ne sont plus obligés de posséder une voiture, mais veulent l’utiliser de manière flexible en fonction de leur situation de vie et de leur occasion. Le besoin de mobilité change en fonction de votre lieu de résidence actuel, de votre travail ou de vos projets pour l’été », déclare Alexander Pollich, PDG de Porsche Deutschland GmbH. « Avec le «Porsche Drive Abo», nous répondons à ces nouveaux besoins et élargissons constamment nos offres avec nos concessionnaires. »

Des voitures de sport Porsche à un prix forfaitaire mensuel

Le prix du forfait mensuel dépend du modèle respectif; l’entrée est libre. Le tarif comprend 1 250 kilomètres gratuits par mois et couvre tous les frais à l’exception du ravitaillement en carburant : entretien, usure, pneus saisonniers, garantie du véhicule, immatriculation, taxe sur les véhicules et frais, assurance partielle et complète et inspection du véhicule. Une fois la durée minimale expirée, les clients peuvent annuler l’abonnement ou changer de véhicule à tout moment avec un préavis de trois mois. Le traitement du contrat, la prise en charge du véhicule, les rendez-vous de service et la restitution du véhicule ont lieu directement en Centre Porsche. À l’avenir, le constructeur de voitures de sport intégrera également l’offre dans son canal de vente en ligne afin que les clients puissent également réserver l’abonnement via Internet s’ils le souhaitent.

Le conducteur confirme la demande

«Porsche Drive Abo» fait suite au pilote d’un an «Porsche inFlow», réalisé en collaboration avec Porsche Digital GmbH. « Au cours de la phase pilote et de nos propres études de marché, nous avons beaucoup appris sur les besoins de nos clients et comment ils peuvent être mis en œuvre dans le commerce de détail. Avec la nouvelle solution Porsche «Porsche Drive Abo», nous nous appuyons sur cette expérience et voulons nous adresser aux clients existants et séduire de nouveaux clients pour la marque Porsche », déclare Holger Peters, porte-parole de la direction de Porsche Financial Services GmbH. Porsche Financial Services est déjà un partenaire établi et fiable pour tout ce qui concerne la location, le financement et l’assurance chez Porsche et assume également le rôle de partenaire contractuel pour «Porsche Drive Abo».

Les offres de mobilité modernes gagnent en popularité

Avec l’expansion de la gamme mondiale de services de mobilité flexibles sous la marque ombrelle «Porsche Drive», Porsche répond à l’évolution des exigences des clients et à la tendance à une sélection flexible, numérique et individuelle. Avec la location premium «Porsche Drive Rental», les clients et les fans de la marque peuvent louer les voitures de sport à l’heure ou à la journée. Avec la nouvelle offre «Porsche Drive Abo», Porsche comble le fossé entre la location à court terme «Porsche Drive Rental» et la location classique d’une durée de douze mois ou plus.

Photo : Porsche