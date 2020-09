Quatre victoires pour l’Audi RS 3 LMS

Après cinq semaines calendaires consécutives au cours desquelles la voiture de sport Audi R8 LMS GT3 a célébré 17 victoires dans le monde, l’Audi RS 3 LMS a connu un excellent troisième week-end d’août 2020. La voiture de tourisme d’entrée de gamme de l’Audi Sport customer racing a remporté quatre victoires et un total de neuf podiums.

Deux victoires en Estonie : pour la première fois, l’Audi RS 3 LMS a participé à une course dans les pays baltes. Le Team LV Racing a remporté trois trophées dans les courses d’endurance et de sprint de la Pärnu Summer Race sur la mer Baltique. Samedi 15 août, l’équipe privée a maîtrisé avec succès la course de 6 heures. L’Estonien Martin Rump, connu comme vainqueur de l’Audi Sport R8 LMS Cup et du GT World Challenge Asia, a décroché la pole position dans la catégorie TCR dans l’Audi RS 3 LMS. Jusqu’au milieu de la course, l’équipe Audi a mené une bataille avec le Noker Racing Team, qui a ensuite abandonné. Après 250 tours, Martin Rump et ses coéquipiers Antti Rantala de Finlande et Konstantīns Calko de Lettonie ont remporté la catégorie TCR par quatre tours. Dans le même temps, l’équipe a terminé quatrième au général lors de l’ouverture du BEC6H, devant plusieurs voitures de sport GT. Dimanche, deux sprints étaient au programme à Auto24Ring au nord de la ville portuaire de Pärnu. Cette fois, Ģirts Krūzmanis a piloté l’Audi RS 3 LMS du Team LV Racing. Le Letton a pris la deuxième place dans la catégorie TCR dans la première course et a remporté la deuxième course avec une avance de 15 secondes.

Zachary Vanier a poursuivi sa séquence de victoires au Canada. Le seul pilote junior de 17 ans, qui avait déjà remporté une course lors de l’ouverture du Championnat canadien des voitures de tourisme à la fin du mois de juillet 2020, a remporté les deux courses dans la catégorie TCR lors de la deuxième fin de semaine de course. Au Shannonville Motorsport Park, à mi-chemin entre Toronto et Montréal, il a mené l’Audi RS 3 LMS vers une victoire imposante dans la première course avec une avance de 32 secondes. Il était suivi par Marco Cirone de Mark Motors Racing, Ron Tomlinson de TWOth Autosport et Damon Sharpe de Blanchet Motorsports, trois autres privés comptant sur l’Audi RS 3 LMS dans un peloton des huit prétendants au TCR. L’équipe Pfaff Motorsports était également imbattable dans la deuxième course de 40 minutes. Vanier a de nouveau gagné devant Cirone, cette fois avec une avance de 22 secondes. Après deux des trois courses du Championnat canadien des voitures de tourisme, Vanier mène le classement du TCR avec 497 points, devant Cirone avec 479 points. La décision finale et donc le titre suivra dans deux semaines sur le circuit de Calabogie.

Deuxième place dans l’ouverture de la saison scandinave : l’équipe championne de l’année dernière, Brink Motorsport, a remporté la deuxième place lors de la première manche du TCR Scandinavia 2020. Tobias Brink avait décroché la pole position sur l’Audi RS 3 LMS en deuxième qualification sur le circuit de Gelleråsen sur l’Audi RS 3 LMS, établissant un nouveau bilan dans le processus. Dans la première des trois courses de sprint, il a terminé deuxième après 17 tours. Rob Huff, qui a été placé devant lui, a été pénalisé pour une manœuvre de dépassement injuste dans le combat avec Brink et est retombé à la quatrième place. Brink a ensuite mené la deuxième course, mais s’est vu infliger une pénalité de 20 secondes en raison d’un faux départ, ce qui l’a ramené à la neuvième place.

Photos : Audi