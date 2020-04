Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition – 5ème et 6ème manche à Spa

La bataille pour le championnat dans la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition continue : la double manche numérique de la Porsche Mobil 1 Supercup a été remportée samedi par Dylan Pereira (BWT Lechner Racing) et le pilote Porsche junior Ayhancan Güven (Martinet by Alméras). Le jeune pilote turc mène désormais le championnat avec 132 points après les courses de Spa-Francorchamps en Belgique. Son avance sur le poursuivant Larry ten Voorde (Team GP Elite) n’est que de deux points. Les deux courses organisées sur la plateforme de simulation iRacing ont été particulièrement caractérisées par d’intenses duels entre les 28 participants.

La scène clé de la cinquième course de la saison s’est produite au quatrième tour. Güven a attaqué le leader ten Voorde, qui est parti de la pole position – les deux véhicules sont entrés en contact et ten Voorde est parti dans le bac à gravier. En conséquence, Pereira, troisième, prenait la tête, tandis que Güven et ten Voorde perdaient plusieurs positions. Pereira, âgé de 22 ans, est resté impeccable dans la suite du parcours et a conduit avec confiance sa première victoire de la saison.

« Malheureusement, j’ai perdu une place après le départ. Mais alors j’ai pu profiter de la collision des deux voitures devant moi. La victoire est grande et m’apporte des points importants pour le classement général », a déclaré le jeune pilote habitant à Schouweiler au Luxembourg.

Ten Voorde et Güven étaient jusqu’à une seconde plus rapides par tour que la concurrence dans leur Porsche 911 GT3 Cup de 485 ch. Les deux se sont battus pour aller de l’avant après la collision et ont dépassé Leon Köhler (Lechner Racing Middle East) au septième tour. L’ordre sur le podium était donc Pereira devant ten Voorde et Güven. Köhler a obtenu la quatrième place au classement des recrues. Clément Mateu (Pierre Martinet by Alméras) a terminé la course sur la piste de 7,004 kilomètres en tant que meilleur pilote ProAm.

Lors de la seconde manche de la journée, Güven a réussi la manœuvre de dépassement décisive au deuxième tour. Dans l’épingle à cheveux de La Source, le pilote d’Alméras a prévalu contre Pereira sur la piste intérieure. Güven s’est détaché du terrain et a célébré sa troisième victoire après onze tours.

« La troisième place et une victoire est un excellent résultat global pour moi. Le championnat est extrêmement excitant, donc j’ai déjà hâte d’être aux prochaines courses à Monza », a déclaré Güven. Ten Voorde a obtenu la deuxième place après que Pereira a pris du retard de plusieurs positions au troisième tour en raison d’un tête à queue.

La bataille pour la 3ème place entre Joey Mawson (Fach Auto Tech) et les deux pilotes d’usine Porsche Laurens Vanthoor (TAG Heuer SA) et Nick Tandy (ExxonMobil Oil Corporation) a suscité l’enthousiasme. Au quatrième tour, Mawson a remporté le duel contre Tandy et peu de temps après, le pilote de 27 ans – Vanthoor – a également pris la troisième place. C’est son meilleur résultat de la saison. Les pilotes VIP ont également convaincu dans la deuxième course pleine d’action sur les «montagnes russes des Ardennes» : les trois pilotes d’usine Porsche Tandy (cinquième place), Vanthoor (sixième place) et Richard Lietz (dixième place / App-Tech srl) ont terminé dans le top dix.

« Les courses étaient amusantes et j’étais plus rapide que lors des épreuves précédentes. Quelques erreurs m’ont malheureusement coûté un top 3 », a expliqué Vanthoor.

La victoire en classe recrue a été célébrée par Jean-Baptiste Simmenauer (Lechner Racing Middle East). Roar Lindland (Pierre Martinet by Alméras) a pris la première place au classement ProAm. La troisième épreuve de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition pour Loek Hartog (Porsche Carrera Cup Benelux) a été variée. Le pilote invité a dû terminer la première course tôt après une collision dans le premier tour. Dans la deuxième manche, le Néerlandais a fait une course remarquable pour rattraper son retard : de la position 25, Hartog est passé à la quatrième place et n’a raté le podium que de 0,223 seconde.

« Dans la deuxième course, j’ai trouvé un bon équilibre, pour rattraper les positions et en même temps ne pas mettre trop de pression sur les pneus. Au final, j’ai pu me battre pour la troisième place, ce qui m’a fait grand plaisir », résume Hartog.

La finale de la saison de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition se déroulera à l’Autodromo Nazionale italienne de Monza. La coupe virtuelle monmarque accueillera les 7ème et 8ème manches le 16 mai 2020 sur le circuit à grande vitesse.

Résultats

Spa-Francorchamps, manche 5 sur 8

1. Dylan Pereira (L / BWT Lechner Racing)

2. Larry ten Voorde (NL / Team GP Elite)

3. Ayhancan Güven (TR / Martinet par Alméras)

4. Leon Köhler (D / Lechner Racing Middle East)

5. Jaxon Evans (NZ / Momo Megatron Lechner Racing)

Spa-Francorchamps, manche 6 sur 8

1. Ayhancan Güven (TR / Martinet par Alméras)

2. Larry ten Voorde (NL / Team GP Elite)

3. Joey Mawson (AUS / Fach Auto Tech)

4. Loek Hartog (NL / Porsche Carrera Cup Benelux)

5. Nick Tandy (GB / ExxonMobil Oil Corporation)

Photos : Porsche