Formule E – Victoire de Porsche lors de la 1ère manche à Hong Kong en virtuel

Lors de la première course virtuelle du Championnat ABB FIA Formula E 2019/2020, Neel Jani (CH) du TAG Heuer Porsche Formula E Team a terminé à la douzième place. À partir de la onzième place sur la grille, le pilote d’usine Porsche a eu un bon rythme constant sur la piste virtuelle à Hong Kong dans la Porsche 99X Electric portant le numéro 18. Cependant, plusieurs collisions avec d’autres voitures au premier virage, qui n’était pas de sa faute, a empêché un meilleur résultat. Un défaut technique a contraint son coéquipier de Jani, André Lotterer dans la Porsche 99X Electric #36 à abandonner la course après le troisième tour de course. Il a pris le départ de la neuvième place sur la grille.

Dans la grille de départ séparée du pilote de sim, Joshua Rogers a célébré sa première victoire en course dans une autre Porsche 99X Electric virtuel. L’actuel champion de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup a terminé à la cinquième place des qualifications. Rogers s’est hissé au deuxième rang au départ, avant que l’Australien de 20 ans n’ait pris la première place un tour avant la fin de la course. Il a gardé la tête et s’est emparé de 25 points au classement des pilotes. Dans la deuxième Porsche 99X électrique virtuelle, Mike Channell a dû abandonner.

L’ABB FIA Formula E a lancé le «Challenge Race at Home» en remplacement des courses standard de la saison du championnat de Formula E 2019/2020 qui ont été reportées en raison de la crise. Toutes les équipes de Formule E et une sélection des meilleurs pilotes Esports participent à deux départs distincts. Les pilotes officiels participent aux courses virtuelles dans leurs simulateurs de course à domicile.

Les épreuves suivront le système traditionnel de notation de la Formule E, avec des points bonus pour la pole position et le tour de course le plus rapide. Des points doubles seront attribués lors de la course finale. La prochaine course aura lieu le 2 mai prochain. Toutes les autres courses jusqu’à la grande finale du 13 juin 2020 auront lieu toutes les semaines. Chaque course démarre à 16h30 (heure de Paris). Le «Challenge Race at Home» fait partie du partenariat entre le Championnat FIA de Formule E 2019/2020 et l’organisation de protection de l’enfance UNICEF, qui recevra les dons récoltés lors des épreuves.

Photos : Porsche