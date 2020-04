Porsche Taycan S – Une version propulsion et plus abordable

Après les versions 4S, Turbo et Turbo S, le Porsche Taycan sera disponible d’ici 2021 dans une nouvelle variante « entrée de gamme » en propulsion avec un prix plus attractif : le Taycan S. Il sera disponible uniquement sur certains marchés comme la Chine.



Le magazine CAR s’est entretenu avec le Dr. Michael Steiner, responsable de la R&D du constructeur automobile Porsche qui a confirmé du développement en cours d’une version à 2 roues motrices et plus économique du Taycan : « Il y aura des modèles d’entrée de gamme du Taycan. Il y aura un modèle à propulsion avec une batterie plus petite pour le rendre plus accessible en termes de prix, en particulier pour les marchés qui n’ont pas besoin de 4 roues motrices – des endroits comme la Chine, où les conditions météorologiques signifient que vous n’en avez pas besoin. »

Le futur Porsche Taycan S sera plus abordable ne sera pas commercialisé partout mais uniquement sur certains marchés afin d’attirer une clientèle plus large n’ayant pas besoin d’un véhicule à 4 roues motrices.

Le prix qui sera plus abordable n’a pas encore été communiqué, mais il pourrait débuter autour 95 000 euros., s’ajoutant aux trois modèles déjà présents : Taycan 4S, Taycan Turbo & Taycan Turbo S. La version break de chasse, le Porsche Taycan Cross Turismo, va également rejoindre la gamme Taycan d’ici fin 2020.

Photos : 4Legend.com