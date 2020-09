Première course de l’Audi RS 5 DTM sur le circuit du Grand Prix du Nürburgring

Walter Röhrl, Frank Biela, Laurent Aiello, Mattias Ekström, Martin Tomczyk, Miguel Molina, Edoardo Mortara, René Rast, Jamie Green : La liste des pilotes Audi qui ont remporté une course DTM au Nürburgring se lit comme un petit «Who’s who» de courses de voitures de tourisme. Au cours des deux prochaines fins de semaine (du 12 au 13 septembre et du 19 au 20 septembre 2020), les pilotes Audi auront quatre autres occasions de s’ajouter à la liste des gagnants.

Le Nürburgring est la piste de course avec la plus longue histoire en Allemagne et la seule qui fait partie du calendrier DTM chaque année depuis 1984. Audi a célébré 15 victoires en DTM au Nürburgring. La première en 1990 avec le champion du monde de rallye Walter Röhrl au volant de l’Audi V8 quattro DTM. Toutes les autres voitures de course DTM d’Audi figurent également sur la liste des gagnants.

« J’attends vraiment avec impatience les deux prochains week-ends, en particulier les deux premières courses », déclare Dieter Gass, directeur d’Audi Motorsport. « Je demande depuis longtemps que nous devrions enfin courir sur le circuit du Grand Prix en DTM et pas seulement sur la courte piste. Je m’attends à de belles courses sur cette version. »

En mai 2001, le DTM a utilisé pour la dernière fois le circuit du Grand Prix du Nürburgring. Depuis, seule la version sprint, plus courte d’environ 1,5 kilomètre, a été utilisée. Les pilotes Audi attendent avec impatience la piste plus longue et rapide.

« Les virages rapides sont particulièrement amusants avec l’Audi RS 5 DTM », déclare le leader du championnat Nico Müller. L’année dernière, le pilote suisse a connu son pire week-end DTM dans la région de l’Eifel, où il a perdu le combat pour le titre contre son coéquipier Audi René Rast. « Heureusement, nous avons eu un test productif au Nürburgring cette année avant le début de la saison, au cours duquel j’ai pu refaire la paix avec la piste. Je me suis toujours senti très à l’aise là-bas et j’ai vécu de nombreuses courses et émotions. Par exemple en 2015, avec mon succès aux 24 Heures du Nürburgring, lorsque j’ai remporté ma première grande course avec Audi. »

Le coéquipier de Müller et actuellement le plus féroce poursuivant du championnat des pilotes DTM est également fan du circuit de l’Eifel. « Le Nürburgring est l’un de mes morceaux préférés », déclare Robin Frijns. « L’année dernière, j’y ai presque célébré ma première victoire en DTM. Le circuit du Grand Prix offre plus de possibilités de dépassement que le circuit de sprint. En général, j’aime plus les pistes plus longues que les courtes. »

Le champion en titre René Rast a réalisé un week-end DTM parfait au Nürburgring en 2018 avec deux pole positions, deux victoires au drapeau, deux tours de course les plus rapides et le nombre maximum de points. En 2019, le pilote Audi a décroché son deuxième titre de pilote DTM tôt dans la région de l’Eifel. « Le Nürburgring est quelque chose de spécial pour moi », déclare Rast. « J’ai gagné beaucoup de grandes courses là-bas, par exemple la course de 24 heures avec l’Audi R8 LMS en 2014. Un rêve de toute une vie est devenu réalité pour moi là-bas. » Lorsqu’il parle du circuit du Grand Prix, le champion en titre a une étincelle dans les yeux. « La chicane Schumacher devrait être à plat avec notre voiture. J’ai très hâte de relever ce nouveau défi. »

Jamie Green a remporté la course du dimanche de l’année dernière au Nürburgring. « Le Nürburgring a toujours été au calendrier du DTM, donc j’y suis allé plusieurs fois auparavant », déclare le Britannique. « J’y ai gagné une course en Formule 3, mais en DTM, j’ai dû attendre longtemps pour une victoire. Ce qui est étrange, c’est que pendant 14 ans, je n’ai couru que sur le circuit de sprint. Je n’ai eu ma première expérience sur le circuit du Grand Prix que l’an dernier dans une course avec l’Audi R8 LMS. C’est la meilleure version de la piste. C’est formidable que nous roulions dessus avec la voiture DTM maintenant! »

Loïc Duval s’extasie également sur le Nürburgring : « Cet endroit a tellement d’histoire. C’est toujours super d’y aller. La piste est très technique avec pas mal d’usure des pneus. L’année dernière, j’ai eu de grands combats là-bas. C’est cool que nous roulions aussi sur le circuit du Grand Prix cette année. La dernière fois que j’ai roulé sur cette version, que je préfère, c’était en 2016 avec la voiture LMP1 d’Audi. Je me souviens que nous avons terminé sur le podium. »

Pour Mike Rockenfeller, né à Neuwied, et pilotant au sein de l’Audi Sport Team Phoenix de Meuspath, le Nürburgring est une véritable course à domicile. « Malheureusement, cela ne nous a pas apporté trop de chance et de succès jusqu’à présent », déclare «Rocky». « Mais, dans le DTM, chaque jour de course est une nouvelle chance. Le Nürburgring est l’une des installations les plus fascinantes du sport automobile dans le monde. J’ai hâte de rouler sur les deux tracés de piste dans le DTM, puis sur la course de 24 heures sur la Nordschleife. J’espère ramener quelques trophées à la maison. »

Photos : Audi